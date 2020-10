La poussière s’est déposée après deux jours de ventes Amazon Prime Day 2020. La plupart des transactions sont terminées et les prix sont pour la plupart de retour à leurs taux normaux. La prochaine grande opportunité d’économiser gros se présentera pendant le Black Friday après Thanksgiving, dans un peu plus d’un mois.

Mais, si vous n’avez pas obtenu tout ce que vous vouliez de Prime Day 2020, il y a encore une poignée de bonnes affaires en cours. Certains sont chez Amazon et d’autres chez des détaillants comme Walmart et Best Buy. Vous n’aurez pas besoin d’un abonnement Prime pour récolter les économies des accords en cours. Considérez ceci comme le dernier hourra de Prime Day 2020.

Avant d’entrer dans les offres d’hier qui sont toujours disponibles, Daily Steals propose une bonne affaire sur les Apple AirPods Pro, correspondant au meilleur prix que nous ayons vu juste avant le début de Prime Day. Normalement 250 $, c’est 190 $ pour un temps limité. Entrer le code VERGEAPRO à la caisse pour bénéficier de cette réduction.

Bien que ces AirPods Pro soient considérés comme neufs, ce sont des modèles à boîte ouverte et sont livrés avec une garantie d’un an via Daily Steals. Ils sont expédiés dans leur emballage d’origine et incluent tous les accessoires. Si vous préférez acheter du neuf dans la boîte de Walmart avec la garantie Apple standard d’un an, les Apple AirPods Pro coûtent 200 $ (généralement 250 $).

Apple AirPods Pro

Vous pouvez obtenir des AirPods Pro dans un état neuf / ouvert chez Daily Steals pour 190 $ avec le code promotionnel VERGEAPRO utilisé à la caisse.

Le reste des meilleures offres

Le Zendure SuperTank possède de nombreux ports. Photo par Amelia Holowaty Krales / La banque de batteries portables SuperTank 100W de The Verge Zendure coûte 83 $ chez Amazon (généralement 130 $) si vous utilisez le coupon sur la page, battant le meilleur prix précédent de près de 20 $. Le Moto G Stylus (stockage de 128 Go, déverrouillé avec prise en charge complète de l’opérateur) coûte 240 $ chez Amazon. Cela coûte généralement 300 $. Le Moto G Power (stockage de 32 Go, débloqué avec la prise en charge de l’opérateur GSM / CDMA) coûte 135 $ sur Amazon, dépassant son prix habituel d’environ 200 $ Obtenez un écran intelligent Google Nest Hub Max et le nouveau Chromecast avec Google TV pour 245 $ chez Target (généralement 280 $ L’ordinateur portable Yoga C940 de Lenovo (4K, i7, 16 Go de RAM, 512 Go) coûte 1200 USD chez Best Buy (généralement 1500 USD), soit 200 USD de moins que son meilleur prix précédent