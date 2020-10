Amazon Prime Day 2020 est là, commence maintenant et dure jusqu’à 23 h 59, heure du Pacifique, le 14 octobre. Nous avons répertorié ci-dessous les meilleures offres dans toutes les principales catégories technologiques, y compris les téléphones, les jeux, le stockage, les PC, les téléviseurs, les tablettes, les drones, les écouteurs, etc. Nous avons mis en évidence des offres particulièrement intéressantes. Vous recherchez des revendeurs non Amazon? Découvrez nos offres anti-Prime Day.

La plupart de ce que vous trouverez ci-dessous sera en vente pendant les deux jours du Prime Day 2020. Cependant, nous mettrons les offres Lightning à durée limitée vers le haut afin que vous puissiez facilement les trouver (et, si vous le souhaitez, les acheter) des produits. Pour l’ensemble de notre couverture, y compris les types d’offres en dehors d’Amazon, vous pouvez tout voir ici.

Offres Lightning actuelles: Les prochaines offres Lightning arrivent à 9 h 15 HE

Téléphone (s

Samsung Galaxy A71 avec prise en charge 5G (déverrouillé, 128 Go) est de 420 $ chez Amazon (généralement 500 $), battant son prix le plus bas

Le Galaxy S20 de Samsung (déverrouillé, 128 Go) coûte 750 $ chez Amazon (généralement 1000 $), battant le meilleur prix précédent Le Galaxy S20 Plus de Samsung (déverrouillé, 128 Go) est de 900 $ chez Amazon (généralement 1200 $), battant le prix le plus bas précédent Le Samsung Galaxy S20 Ultra (débloqué, 128 Go) est de 1050 $ chez Amazon (généralement 1200 $), battant le prix le plus bas Le Google Pixel 4 (déverrouillé, 64 Go) coûte 449 $ chez Amazon (généralement 600 $), battant son meilleur prix précédent de 50 $ Le Google Pixel 4 (déverrouillé, 128 Go) coûte 549 $ chez Amazon (généralement 899 $), battant également le prix le plus bas jamais enregistré de 50 $ Le Google Pixel 4 XL (déverrouillé, 128 Go) coûte 649 $ chez Amazon (généralement 999 $), battant le prix le plus bas de 50 $

Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Appareils Amazon

Fire Emblem: Three Houses pour Nintendo Switch obtient rarement une réduction, mais c’est 15 $ de réduction.

Jeux

Le Razer Basilisk Ultimate (à gauche) à côté du Basilisk X Hyperspeed. Les deux font partie des offres Prime Day 2020. Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Périphériques PC

Souris de jeu sans fil Razer Basilisk X Hyperspeed est de 40 $ chez Amazon (généralement 60 $), correspondant au meilleur prix à ce jour

Casque de jeu filaire Arctis Pro + GameDAC de SteelSeries est de 140 $ chez Amazon (généralement 250 $), soit 37 $ de moins que le meilleur prix à ce jour

Souris de jeu sans fil Razer Mamba est de 60 $ chez Amazon (généralement autour de 90 $), ne bat pas tout à fait son meilleur prix de 55 $, mais se rapproche suffisamment pour vous en parler

La souris de jeu filaire DeathAdder V2 de Razer coûte 56 $ chez Amazon (généralement 70 $), battant le meilleur prix de 10 $ La souris de jeu filaire Naga Trinity de Razer coûte 60 $ chez Amazon (généralement 74 $), coûtant 5 $ de plus que le meilleur prix encore, mais c’est toujours une bonne affaire Le clavier de jeu filaire sans fil Huntsman TE de Razer coûte 90 $ chez Amazon (généralement 130 $), battant la meilleure offre précédente de 10 $ La souris de jeu sans fil Viper Ultimate de Razer coûte 80 $ chez Amazon (généralement 130 $), tombant en dessous du prix le plus bas de 20 $ sans fil Basilisk Ultimate de Razer La souris de jeu coûte 100 $ (généralement 150 $), tombant en dessous du prix le plus bas de 20 $ La souris de jeu filaire G502 SE Hero de Logitech est de 28 $ chez Amazon (généralement 50 $), battant le prix le plus bas d’un dollar entier Le casque de jeu filaire Void RGB Elite de Corsair est de 55 $ à Amazon (généralement 80 $), tombant 19 $ en dessous du prix le plus bas, Das Keyboards frappe 15 pour cent de tous ses claviers mécaniques sur Amazon

Moniteur de jeu 4K Predator XB273 d’Acer Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Moniteurs

Moniteur de jeu Predator XB273K 4K 27 pouces d’Acer (IPS, G-Sync, taux de rafraîchissement de 144 Hz, temps de réponse de 4 ms) est de 700 $ chez Amazon (généralement 1200 $), en baisse de 200 $ par rapport à son meilleur prix précédent

Moniteur de jeu 27 pouces XG2760 1440p de ViewSonic (G-Sync, taux de rafraîchissement de 165 Hz, temps de réponse de 1 ms) est de 385 $ chez Amazon (généralement 600 $), en baisse par rapport à son précédent meilleur de 418 $

Le moniteur de jeu 34 pouces ultra-large 34GL750-B de LG (2560 x 1080, compatible IPS, G-Sync) coûte 360 ​​$ chez Amazon (généralement 450 $), en baisse par rapport à son précédent meilleur prix à 370 $ Moniteur de jeu 34 pouces ultra-large 34GN850-B WQHD de LG (IPS, G-Sync, taux de rafraîchissement de 144 Hz, temps de réponse de 1 ms) est de 700 $ chez Amazon (généralement 1000 $), en baisse par rapport à son précédent meilleur de 920 $ Samsung 49 pouces CJ890 ultra-large moniteur (3840 x 1080, taux de rafraîchissement de 144 Hz, USB-C , DisplayPort, HDMI) est de 700 $ chez Amazon (généralement 963 $), en baisse par rapport à son précédent meilleur de 750 $ Le moniteur ultra-large VG3448 WQHD de 34 pouces de ViewSonic est de 400 $ chez Amazon (généralement 500 $), en baisse par rapport à son meilleur prix précédent de 479 $

Stockage interne / externe

Photo par Vjeran Pavic / The Verge

Ordinateurs portables et Chromebooks Windows

L’une des meilleures offres Prime Day est sur Pixelbook Go de Google (m3, 8 Go de RAM, 64 Go de stockage, «pas rose»), qui ne coûte que 200 $ chez Amazon, normalement 649 $

Razer Blade 15 Advanced (i7-10875H, RTX 2070 Super Max-Q, taux de rafraîchissement de 300 Hz, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD) est de 2080 $ chez Amazon (généralement 2600 $), battant le meilleur prix précédent d’environ 110 $

Édition de base de Razer Blade 15 (i7-10750H, GTX 1660 Ti, taux de rafraîchissement de 144 Hz, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD) est de 1300 $ chez Amazon (généralement 1600 $), en baisse par rapport à son précédent meilleur de 1466 $

Aero 15 de Gigabyte (i7-9750H, GTX 1660 Ti, 16 Go de RAM, 512 Go SSD PCIe, panneau UHD OLED) est de 1150 $ chez Amazon (généralement 1529 $), en baisse par rapport au meilleur prix précédent de 1300 $

Asus ZenBook Duo UX481 coûte 1000 $ chez Amazon, en dessous de son prix habituel à 1150 $ L’Asus VivoBook 15 (Ryzen 5-3500U, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD PCIe, graphiques Vega 8) est de 400 $ chez Amazon (généralement 545 $), en dessous de son prix le plus bas précédent de 439 $ L’Asus VivoBook 15 (i3-1005G1, 8 Go de RAM, 128 Go de SSD, mode Win 10 S) coûte 300 $ chez Amazon (généralement 458 $), en baisse par rapport à son précédent meilleur prix de 380 $, le Chromebook Plus V2 de Samsung est de 450 $ chez Amazon (généralement 600 $) . Ce n’est pas la meilleure offre (385 $), mais elle est bien inférieure à son prix normal.Le Chromebook Flip C434 d’Asus coûte 400 $ chez Amazon (généralement 500 $), battant son précédent meilleur prix de 100 $ Le Chromebook x360 14 de HP est de 250 $ chez Amazon (généralement 373 $), battant le prix le plus bas que nous ayons vu de 45 $ Le Chromebook 4 de 15,6 pouces de Samsung est de 240 $ chez Amazon (généralement 335 $), ce qui correspond au prix le plus bas que nous ayons vu encore le Chromebook 4 de 11,6 pouces de Samsung est de 200 $ chez Amazon (généralement 250 $) ), correspondant au prix le plus bas que nous ayons vu à ce jour, le Chromebook Spin 311 d’Acer est de 210 $ chez Amazon (généralement 270 $), battant le prix le plus bas de 40 $

Accessoires pour tablettes

Le clavier Bluetooth Pro 12.9 de Brydge pour l’iPad Pro (2018, 2020) coûte 100 $ chez Amazon (généralement 169 $), battant le prix le plus bas de 30 $

Clavier Bluetooth Pro Plus 12.9 de Brydge avec trackpad pour iPad Pro (2018, 2020) est de 160 $ ​​chez Amazon, ce qui est bien en dessous de son prix habituel de 230 $

Brydge’s Pro Plus 11.0 avec un trackpad pour le petit iPad Pro (2018, 2020) est de 140 $ chez Amazon, soit 60 $ de moins que son prix habituel

Si vous avez un iPad 10,2 pouces, le clavier Bluetooth 10.2 de Brydge pour cette taille de tablette coûte 80 $ chez Amazon (généralement 130 $), ce qui est 20 $ moins cher que le meilleur prix précédent L’iPad Pro 2017, les 7e et 8e générations de l’iPad standard , ainsi que l’iPad Air (2019) sont des tablettes de 10,5 pouces. Si vous en avez, le clavier Bluetooth 10.5 de Brydge conviendra parfaitement. C’est seulement 60 $ chez Amazon, ce qui est juste un peu moins que son prix habituel de 65 $.

Photo de Vlad Savov / The Verge

Écouteurs

Photo par Vjeran Pavic / The Verge

Wearables

Divers gadgets

Amazon offre aux membres Prime une remise supplémentaire de 20% sur les produits d’occasion, d’occasion et ouverts dans l’entrepôt Amazon. Vous devriez vérifier la sélection de technologies qui pourraient vous intéresser avant de dépenser plus pour un nouveau produit. La banque de batteries portables SuperTank 100W de Zendure coûte 83 $ chez Amazon (généralement 130 $) si vous utilisez le coupon sur la page, battant le meilleur prix précédent de près de 20 $. Et si vous achetez deux produits Zendure, vous bénéficierez de 15% de réduction sur le panier. Le scanner papier portable Doxie Go SE coûte 139 $ chez Amazon (généralement 179 $), ce qui est le meilleur prix pour lequel ce produit s’est vendu depuis octobre dernier. Le système Wi-Fi 6 maillé à trois routeurs Orbi de Netgear coûte 700 USD chez Amazon (généralement 1000 USD), soit 130 USD sous le prix le plus bas précédent Le combo Mavic Mini de DJI qui comprend plusieurs accessoires coûte 400 USD chez Amazon, soit 100 USD de moins que le prix habituel Le DJI L’Osmo Pocket avec un étui de chargement coûte 300 $ chez Amazon, soit 98 $ de moins que son prix habituel La caméra Osmo Action de DJI est de 200 $ chez Amazon, soit 39 $ en dessous de son coût habituel Le cardan Osmo Mobile 3 de DJI avec accessoires est de 105 $ chez Amazon, soit 13 $ de moins que le prix habituel de la Galaxy Tab A de Samsung (10,1 pouces, 2019, 64 Go) est de 180 $ sur Amazon (généralement 280 $), ce qui correspond à la meilleure offre que nous ayons vue encore avec l’appareil photo sans miroir EOS M6 Mk II de Canon avec un kit EVF et 15-45 mm L’objectif est de 799 $ (généralement 1099 $), soit 200 $ de moins que le meilleur prix précédent Le hub USB-C de Satechi qui prend en charge deux moniteurs 4K 60Hz coûte 35 $ chez Amazon (généralement 50 $), battant le prix le plus bas précédent de 49 $