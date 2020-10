Amazon Prime Day est peut-être connu pour ses offres massives, mais les acheteurs qui se préparent à rayer quelques articles de leurs listes de courses de vacances seront également accueillis avec un certain nombre d’offres sur des articles plus particuliers. Largement connue pour ses remises importantes sur les téléviseurs et autres articles technologiques, la fête annuelle de magasinage est devenue tout aussi bien connue pour ses offres sur des articles étranges et inhabituels.

Pour marquer ces offres étranges, il est essentiel de se rappeler que les achats Amazon Prime Day nécessitent un abonnement Prime. Un abonnement à Amazon Prime coûte 119 USD par an ou 12,99 USD par mois. Outre des avantages tels que la livraison gratuite de deux jours et l’accès à de nombreux films et émissions de télévision à diffuser, un abonnement Prime permettra d’accéder aux meilleures offres Amazon Prime, qui comprennent des réductions estimées à 20% en moyenne.

L’année dernière, les membres Prime ont pu marquer un certain nombre d’articles étranges, y compris un sac banane pour le ventre de papa, qui offrait une réduction de 4 $. Pendant ce temps, pour seulement 7 $, les acheteurs ont pu posséder leur propre oreiller à paillettes Nicolas Cage. Heureusement, alors que 2020 a forcé certaines modifications à Amazon Prime Day – il a dû renoncer à sa date typique de juillet en raison de la pandémie – il n’a imposé aucun changement aux offres étranges et inhabituelles. Voici quelques-unes des offres les plus étranges d’Amazon Prime.

Housse de coussin à sequins Nicolas Cage

(Photo: Amazon.com)

Vous cherchez à embellir votre salon avec l’ajout d’un oreiller vraiment unique? Eh bien, Amazon Prime Day a ce qu’il vous faut. Pour le petit prix de seulement 8,79 $, une réduction de 20% sur le prix typique de 10,99 $, vous pouvez transformer ces oreillers de canapé ennuyeux en un oreiller à paillettes de nul autre que Nicolas Cage, en ajoutant peut-être à la collection de housses d’oreiller Nicolas Cage que vous avez marquées en dernier. année. Il est important de noter qu’il s’agit d’une taie d’oreiller uniquement et qu’un oreiller n’est pas inclus. La conception réversible vous permet d’avoir le visage de l’acteur en plein écran, bien que, d’un simple glissement de la main, vous pouvez transformer la couverture en une couleur unie de noir, bleu, rose, or, violet ou rouge. Pour plus de détails, consultez-le sur Amazon ici.

Foulard visage de chat

(Photo: Amazon.com)

Au milieu de la pandémie de coronavirus, faire le plein de revêtements pour le visage est un must. Si vous êtes fatigué du masque chirurgical bleu typique, ou si vous êtes simplement un amoureux des chats, cette écharpe pour chat est l’option parfaite. Fabriquée en fibre de polyester, cette écharpe est légère, douce, fine et respirante et convient à la plupart des hommes, femmes et enfants. Bien qu’il soit généralement vendu au prix de 6,99 $, vous pouvez actuellement obtenir une réduction de 10%. Voir plus de détails en visitant Amazon ici.

Gants LED clignotants TOPToy

(Photo: Amazon.com)

Alors que les nuits s’allongent et que les températures commencent à baisser, il est maintenant temps de se préparer pour les mois d’hiver glaciaux et de mettre cette garde-robe en échec. Si vous cherchez une paire de gants flashy, ces gants LED clignotants TOPTOY peuvent être exactement ce dont vous avez besoin. Commercialisés pour les enfants, ces gants sont dotés de lumières clignotantes multicolores, ce qui pourrait constituer un cadeau parfait. Les gants sont faits d’un mélange de coton / polyester léger et respirant qui s’étire pour s’adapter. Ils sont en vente pour seulement 12,99 $. Pour plus d’informations, consultez sur Amazon ici.

Sac de taille Dad Bod Fanny Belly

(Photo: Amazon.com)

Heureusement, Amazon semble garder une tendance avec les choses étranges qu’il offre pendant Prime Day. Donc, si vous avez manqué ce sac banane papa pendant les festivités de l’année dernière, vous avez maintenant la possibilité de l’attraper, car pour Prime Day 2020, l’achat unique est réduit à seulement 7,19 $, soit une économie de 28%. Avec un look ultra-réaliste et beaucoup d’espace de scène pour les clés, les cartes, l’argent, le téléphone ou tout ce que vous aimez sécuriser à l’intérieur, cela pourrait être le cadeau parfait pour les vacances, ou vous pouvez simplement choisir d’afficher votre propre papa pendant votre prochaine promenade. Voir plus de détails sur Amazon.

