Amazon Prime Day est la plus grande journée de shopping du méga-détaillant de l’année, une journée au cours de laquelle les membres Prime peuvent décrocher certaines des meilleures offres qui lancent officiellement cette année la saison des achats des Fêtes. Alors que les articles coûteux comme les téléviseurs, les autres articles technologiques, les aspirateurs et les autres appareils ménagers sont des ventes incontournables grâce à leurs remises importantes, ceux qui cherchent à dépenser moins et à économiser plus peuvent acheter des trouvailles impressionnantes à moins de 25 $.

Cette année, une rapide navigation sur le site peut vous permettre de récupérer des articles à des remises record, tout en laissant beaucoup de monnaie dans votre poche. Des haut-parleurs intelligents aux ustensiles de cuisine et tout le reste, nous avons rassemblé certaines des meilleures offres Prime Day qui vous permettront d’en obtenir plus pour votre argent. Tout sur cette liste coûte moins de 25 $ pendant Amazon Prime Day 2020, bien que vous puissiez trouver beaucoup plus d’articles en solde en parcourant la totalité de la vente en cliquant ici.

La clé à retenir lors de Prime Day lorsque vous parcourez les articles mentionnés ci-dessous est que pour accéder à toutes les ventes Prime Day, un abonnement Amazon Prime est requis. Vous pouvez vous inscrire ici. Lors de votre inscription, vous pouvez accéder à un essai gratuit de 30 jours. Une fois cet essai terminé – une carte de crédit sera nécessaire pour vous inscrire – un abonnement vous coûtera 119 $ par an ou 12,99 $ par mois.

Prime Day voit des réductions importantes sur les haut-parleurs intelligents à commande vocale, mais les acheteurs peuvent peut-être obtenir la meilleure offre, tout en dépensant moins de 25 $, avec ce forfait Amazon Echo Dot. Réduit de 68% pour cent de 74,98 $ à seulement 23,99 $, cet ensemble comprend Echo Dot (3e génération) et Amazon Smart Plug, ce qui signifie que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre maison intelligente. L’Echo Dot, l’enceinte à commande vocale la plus populaire d’Amazon, vous permettra d’écouter la radio et la musique et, grâce à Alexa, répondra également à toutes vos questions et demandes. L’Amazon Smart Plug, quant à lui, vous permettra d’ajouter une commande vocale à n’importe quelle prise. Vous pouvez voir plus de détails sur cet ensemble sur Amazon ici.

Halloween approche à grands pas, ce qui signifie que les gens mangent à juste titre des quantités excessives de bonbons. Cependant, tout ce sucre peut avoir un impact sur vos dents, ce qui rend l’investissement dans une toute nouvelle brosse à dents rechargeable Oral B une évidence. Élimine 100% de plaque en plus par rapport à une brosse à dents manuelle ordinaire et dispose d’un minuteur de deux minutes qui signale toutes les 30 secondes pour aider à brosser soigneusement toutes les zones de la bouche, cette brosse peut vous aider à combattre les caries et à éviter toute visite imprévue au dentiste. Oral-B est la marque de brosse à dents la plus recommandée par les dentistes au monde. Sur Amazon Prime Day, vous pouvez obtenir cette brosse à dents 19,98 $, une réduction de 55% par rapport au prix habituel de 43,99 $. Pour plus d’informations, consultez-le sur Amazon.

Vous souhaitez avoir le parfum d’automne parfait qui flotte dans votre maison, mais vous ne voulez pas débourser un sou pour cela? Rendez-vous sur la page des offres Amazon Prime Days, où vous trouverez une grande bougie Yankee parfumée à la citrouille épicée pour seulement 16,88 $. Généralement répertoriée pour 27,99 $, ce qui signifie que vous bénéficierez d’une réduction de 40%, cette bougie «capture parfaitement le parfum invitant des citrouilles cuites dans des épices frémissantes de clou de girofle, de muscade et de cannelle – et sucrée avec du sucre brun.» Pesant 22 onces, cette bougie est sûre de durer toute la saison, avec une durée de combustion de 110 à 150 heures. Vous pouvez consulter plus de détails sur Amazon ici.

La pandémie de coronavirus a plus que jamais des gens collés à leur écran, et toute la lumière bleue peut coûter cher à nos yeux. Heureusement, vous pouvez économiser votre vision pour seulement quelques dollars pendant Amazon Prime Day 2020. Au cours de la méga-vente de cette année, obtenez des lunettes à lumière bleue pour seulement 10,94 $, plusieurs dollars de moins que l’étiquette de vente typique de 14,89 $. On dit que ces lunettes filtrent la lumière bleue à haute énergie, ce qui peut causer de la fatigue visuelle et de l’inconfort. Vous devez cependant agir vite, car il s’agit d’un accord éclair, ce qui signifie que cela ne dure que quelques heures. Vous pouvez voir plus de détails sur ces lunettes et la vente incroyable sur Amazon ici.

Parlant de plus de temps d’écran, la pandémie a cédé la place à de nombreuses soirées cinéma à la maison, les cinémas à travers le pays restant fermés par mesure de précaution sanitaire. Avec plusieurs titres de renom sortant maintenant en streaming et à la demande, et avec des plates-formes de streaming comme Netflix et Disney + ayant plus qu’assez d’options pour garder les gens occupés pendant des heures et le rendre plus facile que jamais pour une soirée cinéma à la maison, Offrez-vous une expérience théâtrale complète avec ce pop-corn à air chaud, qui peut faire éclater jusqu’à 18 tasses de pop-corn en un peu plus de deux minutes. En vendant au prix de 29,99 $ n’importe quel autre jour, les acheteurs peuvent le marquer pour seulement 20,38 $ pendant le Prime Day. Voir plus d’informations sur Amazon.

