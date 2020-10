Après plus d’un an d’attente, Amazon Prime Day 2020 est enfin arrivé et la vente annuelle propose à nouveau d’incroyables offres d’éclairage. Initialement prévu pour juillet mais reporté en raison de la pandémie de coronavirus, Prime Day devrait durer 48 heures complètes du mardi 13 octobre au mercredi 14 octobre. Pendant la vente, les acheteurs auront la chance de marquer la foudre. transactions, qui ne durent que peu de temps et se vendent souvent rapidement, ce qui signifie qu’ils devront agir rapidement.

Pour marquer les offres éclair répertoriées ci-dessous, ainsi que d’autres remises Amazon Prime Day, il est essentiel de se rappeler que les acheteurs devront d’abord s’assurer qu’ils ont un abonnement Prime. Un abonnement Amazon Prime coûte 119 USD par an ou 12,99 USD par mois. Un abonnement comprend de nombreux avantages, notamment une livraison gratuite de deux jours, vous permettant d’obtenir ces offres éclair très rapidement et d’accéder à des milliers de films et de séries en streaming.

Une fois que vous avez un abonnement, vous aurez accès à toutes les offres Prime Day, qui vont de tout, y compris la technologie aux chaussures et tout le reste. Lorsque vous examinez les offres éclair, comme celles répertoriées ci-dessous, il est important de prendre note du minuteur vous indiquant combien de temps vous avez pour ajouter l’article à votre panier et réclamer la remise promotionnelle ainsi que la barre d’état indiquant le pourcentage d’offres. Déjà réclamé. Vous pouvez visiter la section Offres à venir en cliquant ici pour voir toutes les offres 24 heures avant leur mise en ligne.

Caméra de sécurité extérieure Goowls

(Photo: Amazon.com)

De 59,99 $ à 35,24 $ pour un rabais de 41%, cette caméra de sécurité extérieure Goowls offre une résolution de 1080p et une distance de vision nocturne jusqu’à 32 pieds pour aider à surveiller et à garder votre maison en sécurité. La détection de mouvement intelligente et le stockage bidirectionnel sécurisé permettent d’envoyer des notifications d’alerte et une vidéo de détection de mouvement 6s à votre téléphone, vous permettant de voir ce qui se passe dans votre maison. L’audio bidirectionnel vous permet également de parler avec votre être cher et de vous débarrasser des invités indésirables. Cette offre éclair est disponible pour un total de 4 heures, avec moins de 3 heures restantes et 59% des articles réclamés. En savoir plus sur Amazon ici.

Clip Auxiwa sur la lumière annulaire Selfie

(Photo: Amazon.com)

Vous cherchez à obtenir ce selfie parfait mais vous avez du mal avec l’éclairage? Rendez-vous sur Amazon pour une offre massive sur une lampe annulaire rechargeable. La lumière annulaire à clipser Auxiwa, qui passe de 19,99 $ à seulement 11,19 $, offre un éclairage doux sans lumière intense, ce qui en fait un photographe de studio professionnel. Réalisez le selfie parfait en clipsant simplement la lumière annulaire sur votre téléphone portable. Il reste un peu moins de 5 heures à cette offre et 65% des articles ont déjà été vendus. Pour plus d’informations, consultez-le sur Amazon ici.

Aspirateur MOOSOO

(Photo: Amazon.com)

Si vous recherchez un nouvel aspirateur, vous n’avez que 4 heures pour attraper l’aspirateur MOOSOO. Cet aspirateur balai 4 en 1 est doté d’une forte puissance d’aspiration qui peut ramasser les débris, y compris la saleté, les poils d’animaux et les miettes incrustées sur les planchers. L’aspirateur est également livré avec un accessoire portatif, parfait pour nettoyer d’autres surfaces, comme les canapés, les voitures et sous le lit. À seulement 2,8 livres, ce nettoyeur léger est facile à manœuvrer d’une pièce à l’autre. Actuellement, il est réduit de 109 $ à 55,99 $ avec 89% des articles vendus. En savoir plus sur Amazon ici.

Gaufrier belge anti-débordement Chefman

(Photo: Amazon.com)

Si vous souhaitez préparer des petits-déjeuners appétissants, le gaufrier belge Chefman est fait pour vous. Doté de sept réglages de teinte différents pour cuire vos gaufres exactement comme vous l’aimez et d’un canal enveloppant pour attraper tout excès de pâte, ce gaufrier est facile à utiliser et permet un nettoyage facile. Les gaufres peuvent être préparées en quelques minutes. Un accord éclair actuel, il est en vente pour 28 $, bien qu’il se vend généralement 34,99 $. Il reste 5 heures pour bénéficier de cette réduction. Vous pouvez voir cette offre et plus de détails ici.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à des conseils de santé ou médicaux. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.