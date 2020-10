Amazon Prime Day approche à grands pas et les membres Prime sont à la recherche des meilleures offres TV. Heureusement pour les clients, Amazon.com fait déjà le plein d’offres pour ceux qui souhaitent profiter des ventes chaudes. Bien qu’il n’y ait qu’une poignée d’alignés avant le grand événement, il existe des options prometteuses de Toshiba, Insignia et TCL. Qu’il s’agisse de taille, de clarté ou de capacités de télévision intelligente, ces trois sélections font partie des meilleures offres Prime Day en matière de téléviseurs.

Il est maintenant essentiel de se souvenir de certaines choses en ce qui concerne les offres Prime Day. Tout d’abord, vous devez vous abonner à Amazon Prime, bien sûr. C’est le service d’abonnement premium d’Amazon qui comprend des avantages tels que la livraison gratuite de deux jours et l’accès à de nombreux films et émissions de télévision à diffuser. Vous pouvez voir tous les avantages associés à un abonnement Prime ici.

Pour ces offres Prime Day TV, vous devrez vous abonner à Amazon Prime. Non seulement cela vous donne accès à ces offres de lève-tôt, mais à une multitude d’offres à venir mardi et mercredi. Pour l’instant, voici trois solides ventes de téléviseurs à découvrir.

(Photo: Amazon.com)

Au prix de 199,99 $, ce téléviseur intelligent de 43 pouces d’Insignia est une option facile à utiliser en ce qui concerne les offres sur Amazon en ce moment. Il utilise plus de 8 millions de pixels pour donner aux téléspectateurs une image 4K Ultra HD et est livré avec le périphérique de streaming d’Amazon, Fire TV, intégré. Vous pouvez utiliser Fire TV pour regarder des vidéos Amazon Prime, Netflix ou des tonnes d’autres applications de streaming. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Si 43 pouces est un peu trop grand pour votre espace de divertissement, vous pouvez passer à ce Toshiba 32 pouces. Au prix de 119,99 $, il dispose également de capacités Fire TV afin que vous puissiez consulter toutes vos applications de streaming préférées. De plus, l’un des arguments de vente de celui-ci est sa simplicité lorsqu’il s’agit de passer aux entrées ou à votre antenne numérique. Voir plus de détails sur Amazon.

(Photo: Amazon.com)

Maintenant, si vous recherchez un téléviseur plus grand, cette sélection TCL pourrait être votre meilleur choix. En vente pour 279,99 $, cet appareil est un peu différent de ses homologues pour une autre raison: Roku. Si vous n’êtes pas fan de l’interface Fire TV, le TCL 50S425 dispose d’un appareil Roku intégré. Cela signifie toujours que vous pouvez diffuser via les applications de votre choix, mais d’une manière légèrement différente. Voir plus de détails sur Amazon.

