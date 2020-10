Amazon Prime Day 2020 est presque à nos portes, marquant un autre tiret en ligne pour les offres insaisissables. Le kilométrage peut varier en fonction des produits proposés lors de la vente Prime Day d’Amazon. Il existe de nombreuses offres incroyables sur les produits Amazon, des appareils électroniques comme les téléviseurs et les jeux vidéo, ainsi que quelques offres de mode intéressantes. Mais chaque année, nous avons vu d’innombrables articles qui incitent les clients à se gratter la tête et à se demander si Prime Day est spécial.

Un autre aspect cette année est la proximité de la période des fêtes. En raison de la pandémie de coronavirus, la société a décidé de reporter Prime Day à octobre. Bien que ce soit une excellente chose du point de vue de la sécurité, cela laisse tomber l’événement juste à l’aube de la saison des achats des Fêtes. C’est dur pour les détaillants tiers et frappe les employés d’Amazon avec un démarrage précoce de la saison de shopping la plus chargée de l’année. Ce n’est pas non plus amusant pour les consommateurs et leurs portefeuilles.

Les dernières offres Prime Day ont présenté une ménagerie de bizarreries au milieu de la mer de l’électronique, des appareils intelligents et des offres éclair. Les offres Prime Day de 2019 incluaient des choses bizarres que personne n’aurait pu signer pour acheter à l’improviste selon Gizmodo. Ils soulignent un test ADN pour chien d’Embark, un ensemble de haut-parleurs de danse de l’eau et un pack varié de café Keurig K-Cup de différentes marques. Si quelque chose est clair, c’est que Prime Day est un grand nombre d’achats impulsifs couverts par un petit pourcentage de bonnes affaires.

Mais Prime Day est-il le meilleur endroit pour saisir l’accord? Le prix est-il le même ou moins ailleurs? Il y a aussi l’avantage d’avoir Prime Day en octobre par rapport à d’autres détaillants comme Walmart et Best Buy. La planification de la saison des fêtes est déjà en vigueur, la pandémie transférant beaucoup d’achats sur le territoire d’Amazon.

Toshiba – Téléviseur à DEL de classe HD Smart FireTV de 32 po

Le téléviseur Toshiba – 32 "Class LED HD Smart FireTV Edition qui a atterri en tant que premier accord Prime est beaucoup moins cher sur Amazon si vous êtes un membre principal. Par rapport à Best Buy, vous économiserez du prix catalogue de 179,99 $ en payant 119,99 $ Cela dit, si vous n'avez pas Prime, Best Buy est une alternative parfaite et propose également des téléviseurs similaires d'autres marques. Best Buy fournit également des prix équivalents sur certains articles, bien que les ventes Prime Day ne soient pas incluses. le prix régulier est inférieur au prix de Best Buy, le magasin correspondra. Gardez les yeux ouverts pour des articles similaires.

Bien que la technologie soit un article de vente majeur pendant le Prime Day, il convient également de se méfier d’acheter sans magasiner. Les téléviseurs de 2019 pourraient être proposés à un prix inférieur à celui du modèle 2020 tout en fonctionnant de la même manière. Il existe également une technologie ou une technologie redondante qui est sur le point d’être obsolète. Les haut-parleurs d’eau dansants me viennent à l’esprit, mais les offres Prime de cette année ont également le récepteur Bluetooth TaoTronics comme premier accord Prime.

Récepteur Bluetooth TaoTronics

Bien qu'il soit proposé à un prix bas à 14,44 $, c'est aussi un article dont vous n'aurez peut-être pas besoin. La plupart des voitures modernes sont construites avec une connectivité Bluetooth, tout comme la plupart des appareils musicaux. Néanmoins, si vous recherchez un pas dans le futur avec vos véhicules plus anciens ou si vous souhaitez combler un vide dans vos options de divertissement à domicile, il est disponible.

Ampoules intelligentes Sengled sont un autre article vendu sur Amazon qui peut plisser quelques fronts. Alors que certains ont un besoin et un désir d'ampoules intelligentes et d'appareils intelligents pour la maison, beaucoup n'en ont pas besoin. Au lieu de mettre en vente un article utilisé par une majorité de personnes, l'option ampoule intelligente joue dans l'achat d'impulsion. Ces articles vendent également les propres appareils intelligents d'Amazon, offrant une connectivité avec toutes les plates-formes et une connectivité avec les appareils existants.

Enfin, nous avons les articles étranges – les articles que personne ne voudrait généralement acheter mais qui retiennent l’attention grâce à Prime Day ou à d’autres ventes similaires. Amazon propose actuellement des coupons pour Merci pour vos pièces d’appréciation militaire, allant de 9,95 $ à 19,95 $. Il y a aussi le Hygiene Hand Lite, un ouvre-porte en laiton pour profiter de ces temps de pandémie. Les chaînes de produits regroupent des mots clés tels que «sans contact» et «antimicrobien» tout en laissant ouverte la question de savoir si le produit est nécessaire. Ce n’est pas non plus un article que vous signeriez sur Amazon pour acheter spécifiquement comme une télévision. Rend certaines des décisions Prime Day discutables ou rappellent des choses que vous verriez dans la file d’attente d’un magasin physique.

Hygiene Hand Lite de StatGear

Dans l’état actuel des choses, il existe de nombreux articles que vous pouvez acheter grâce à des offres intéressantes sur Prime Day. Si vous avez besoin d’un téléviseur ou d’une tablette, vous ne pourrez peut-être pas trouver de meilleures offres ailleurs. Même les offres pré-Prime Day sont tentantes. Les technologies passées, les marques Amazon valent également la peine d’être examinées en tant qu’options de vêtements, fournitures de nettoyage et articles quotidiens moins chers. Ne vous laissez pas entraîner à attendre un accord éclair, généralement des achats impulsifs selon le New York Times, ou à acheter des articles dont vous n’avez peut-être pas besoin du tout. Vous avez le luxe d’être en ligne et connecté à n’importe quel magasin que vous souhaitez exploiter. Ne considérez pas Prime Day comme n’importe quel jour au magasin. Soyez attentif et intelligent. Ça n’a pas besoin d’être nul.