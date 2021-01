Amazon puissante, Demi Rose chevauche le cheval et vole des soupirs | Instagram

Quand la beauté de la mer et une belle Amazonie se conjuguent, le résultat est plus que spécial, c’est le cas de la photographie de Demi Rose avec laquelle elle a volé des millions de soupirs.

La star instagram Elle est devenue la belle cavalière des rêves de ses adeptes en posant d’une manière très spéciale pour la caméra: en maillot de bain deux pièces et à cheval.

Comme une princesse puissante et son corsel, la belle Demi Rose portait l’animal brun et le chevauchait glamour sur le bord de la mer.

Le mannequin britannique a conquis l’objectif de la caméra en chevauchant très furtivement et en montrant ses superbes courbes sur l’animal.

Pour l’occasion, la belle Demi Rose Elle a utilisé un maillot de bain deux pièces imprimé coloré, qui permet de voir ses jambes bien proportionnées, son ventre plat et ses attributs à la perfection et dont un ange, accompagnait ses cheveux au vent d’une couronne de fleurs.

La paire de photos a été partagée en septembre 2017 et a dépassé les 130000 réactions.

Actuellement, Demi Rose Elle est une influenceuse et l’une des chéries d’Instagram, où elle compte plus de 15 millions d’abonnés.

On a beaucoup parlé de la beauté de l’ex de Tyga, comme on dit, Demi Rose Mawby a subi une intervention chirurgicale à plusieurs reprises; cependant, la beauté du modèle est naturelle et est attestée par son décollage précoce de la modélisation.

La belle britannique a été embauchée par une agence de mannequins alors qu’elle était encore très jeune, mais sa beauté a captivé l’entreprise qui ne pouvait pas manquer l’occasion de l’avoir dans son catalogue.

À seulement 24 ans, Demi Rose jouit déjà d’une énorme renommée internationale en tant que mannequin et influenceur. La star ne s’entend apparemment pas du tout avec la piste, ceci après avoir fait ses débuts là-bas pour la marque. Oh polly à l’International Fashion Week et vous vous retrouverez avec un mauvais goût dans la bouche.

Le mannequin britannique marchait assez mal à l’aise sur le podium et c’était plus qu’évident, les médias ont souligné que Demi Rose ne savait pas comment marcher dessus.

Malgré le désastre, la célèbre femme s’est levée et a partagé tous les facteurs qui ont joué contre elle dans cet événement. Demi a noté que les chaussures qui étaient trop hautes pour elle et surdimensionnées avaient été sautées, ce qui l’empêchait presque de marcher. En plus de cela, il était dans un facteur sentimental, la star avait très peu à manquer à sa mère et ce n’était pas son meilleur moment, même ainsi, il a accepté le défi.

Malgré le fait que son expérience n’était pas la meilleure et qu’elle ait reçu de multiples ridicules, Mawby a assuré que c’était à son tour de rire et a remercié ceux qui l’ont encouragée à oser faire ses débuts sur le podium.

Demi Rose Mawby a des mensurations presque parfaites, un corps très voluptueux et un visage angélique. En une seule étape Instagram Il est possible de se rendre compte qu’elle a toujours eu une silhouette sinueuse et belle; cependant, elle a maintenant l’air plus voluptueuse.

Maintenant, le nom Demi Rose est reconnu internationalement et est devenu une constante dans les tendances des médias sociaux pour sa beauté saisissante et la paix qu’elle dégage. Certainement le rêve de n’importe qui.