Audible se transforme davantage en une application de podcast. La société a annoncé aujourd’hui que son catalogue contient désormais 100000 podcasts gratuits qui sont déjà disponibles sur d’autres plateformes de streaming, notamment Pod Save America, This American Life et Conan O’Brien Needs a Friend. Les émissions sont maintenant disponibles via l’application et apparaîtront bientôt sur la page de destination du podcast Audible. Les auditeurs n’auront pas besoin d’un abonnement pour accéder à ces émissions. Cette décision permet à Audible de rivaliser plus sérieusement contre Spotify et Apple Podcasts, les deux plus grands noms de l’espace, ainsi que d’autres concurrents plus petits.

Audible, qui appartient à Amazon, a lancé un nouveau plan d’abonnement appelé Audible Plus en août, qui permet aux auditeurs d’accéder au contenu audio original d’Audible à un coût mensuel moins cher. Le hic, c’est qu’ils ne reçoivent pas de crédits pour télécharger des livres audio qui ne sont pas déjà gratuits dans le catalogue Audible. Avec ces émissions supplémentaires disponibles gratuitement, Audible élargit ses offres de podcast et fait de son application un endroit où ses auditeurs peuvent répondre à tous leurs besoins en podcast, autres que les émissions exclusives d’autres services.

Pourtant, Audible a encore un long chemin à parcourir pour atteindre l’échelle de Spotify et des podcasts Apple. Spotify dit qu’il a au moins un million de podcasts disponibles pour les auditeurs, et Apple dit qu’il en a 1,5 million. Bien que le nombre de contenus originaux d’Audible soit d’environ 11000, il reste nettement en retard dans la quantité de contenu qu’il propose. C’est un début, cependant, et la société continuera vraisemblablement de développer ce à quoi ses auditeurs peuvent accéder à mesure que son voyage vers la domination du contenu audio se poursuit.

Correction le 27/10, 18 h 15 HE: Cet article faisait à tort référence au contenu d’Audible en tant que livres électroniques au lieu de livres audio. Nous avons modifié le libellé pour tenir compte de l’erreur. Nous regrettons l’erreur.