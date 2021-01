Amber Heard demande de l’aide à Disney pour témoigner contre Johnny Depp | Réforme

L’actrice Ambre a entendu Elle se prépare déjà pour le prochain procès et se tourne vers la société Disney à la recherche d’informations pour la rejoindre et ainsi témoigner contre son ex-mari et acteur. Johnny Depp.

Comme vous le savez, Johnny Depp et Amber Heard devront bientôt faire face à un nouveau procès qui exigera le meilleur de leur stabilité mentale.

Cependant, même si certains pensaient que les pires moments de la bataille étaient restés dans le procès de Londres il y a quelques mois, la vérité est que l’actrice prépare ses meilleures armes pour porter le coup final à son ex-mari.

Maintenant, de nouvelles informations de Deadline ont révélé que Heard est arrivé à Disney et à la police de Los Angeles pour obtenir toutes les informations existantes sur Johnny, quiconque révèle sa faute et peut être utilisé contre lui lors de la prochaine rencontre avec le tribunal.

Début 2019, Johnny Depp a intenté une action en diffamation contre Amber Heard d’une valeur de 50 millions de dollars pour l’article qu’il a écrit sur le viol domestique paru dans le Washington Post en décembre 2018.

La pièce ne mentionne pas directement JohnnyCependant, vous pouvez lire les mauvaises expériences entre les lignes avec l’acteur pendant leur temps ensemble.

Ils se sont tous deux mariés en 2015, mais malheureusement la magie n’a pas duré aussi longtemps, puisqu’ils ont signé les papiers de divorce en 2016 et à ce moment-là, il avait déjà vécu de nombreux épisodes de violence dans lesquels les choses ne sont toujours pas claires.

Face au mouvement de Johnny et après avoir obtenu l’annulation de la procédure, l’actrice a rapidement déposé une demande reconventionnelle de 100 millions de dollars, argent qui pourrait être la ruine pour l’acteur après des mois de dépenses extrêmement importantes en avocats et autres services juridiques. pour sauver votre réputation.

Amber sait que le jugement qui approche est très grand et c’est pour cette raison qu’elle se prépare de son mieux à quitter Johnny dans le pire des scénarios.

L’actrice travaille dur pour collecter des données qui lui serviront pour le nouveau procès qui est sur le point de vivre.

Il paraît que Ambre a entendu et ses avocats ont approché le Walt Disney Motion Picture Group avec plusieurs citations à comparaître et cherchent des informations sur ce qui est arrivé à Depp dans les Pirates des Caraïbes: Revenge of Salazar bandes et reprogrammations; Ils ont même demandé qu’un porte-parole de l’entreprise publie une déclaration virtuelle le 18 février.

L’actrice et ses défenseurs légaux veulent toutes les informations concernant les documents et communications de toute nature, les incidents liés à l’usage de drogues et d’alcool, tout incident de violence de Johnny, tout désaccord que l’acteur a eu avec les réalisateurs de Pirates des Caraïbes. 5 et toutes les informations relatives à tous les documents et communications de toute nature entre Disney et M. Depp du 1er janvier 2018 à aujourd’hui.

Le service de police de Los Angeles a été invité à fournir tous les documents et communications de toute nature générés, envoyés ou reçus dans le cadre d’appels au 911 et à l’Eastern Columbia Building depuis le 21 mai 2016 et qui ont des liens avec Mme. Entendre tous les documents et communications de quelque nature que ce soit avec M. Depp et / ou l’un des agents, avocats ou autres agissant au nom de M. Depp, du 21 mai 2016 à nos jours.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Heard a gagné lors de son séjour au procès de Londres il y a quelques mois lorsque le procès en diffamation de Johnny contre le journal The Sun a été réglé, ce qu’il a qualifié dans un vieil article de «batteur d’épouse».

Sans aucun doute, la défaite de la célébrité Pirates des Caraïbes a été un coup dur pour lui, ainsi qu’un grand revers dans sa quête pour devancer son ex.

