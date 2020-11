L’ex de Johnny Depp s’est bien amusé avec son cheval Arrow et sa petite amie Bianca Butti à Los Angeles.

Heard a grandi à cheval avec son père au Texas, nous ne sommes donc pas surpris de la voir sourire chaque fois qu’elle devient cavalière.

De plus, cette fois-ci, elle n’était pas seule, elle était accompagnée de son partenaire actuel, la directrice de la photographie de 39 ans Bianca Butti et d’un groupe d’amis.

On a vu Amber et Bianca s’embrasser au soleil en attendant de commencer leur tournée.

Une fois monté, Heard ne pouvait pas être plus heureux, souriant alors qu’il discutait avec sa petite amie qui n’avait toujours pas monté sur son cheval.

L’actrice en a profité pour demander à sa chérie de la prendre en photo avec deux amis avec son appareil photo de style vintage.

Amber portait sa silhouette mince dans une tenue entièrement noire. Il portait une chemise classique, un pantalon moulant, des bottes d’équitation, des gants, une casquette nouée à la taille et une écharpe rose dans les cheveux pour accompagner son chignon.

L’amoureux des chevaux n’a pas hésité à prendre les rênes avec sa bouche! Alors qu’elle se préparait pour la balade.

La blonde de 34 ans a montré ses prouesses en parcourant les sentiers escarpés de Griffith Park comme une pro.

La star “Aquaman” était de bonne humeur malgré le grand nombre de personnes soutenant son licenciement de la suite de DC.

Les pétitions qui accumulent déjà plus de 1,5 million de signatures, sont nées après que son ex Johnny Depp, a été contraint de quitter sa propre série de films “Fantastic Beasts and Where To Find Them”, après avoir perdu le procès en diffamation contre The Sun pour se référer à lui comme un «batteur de femme».

L’ancien couple en guerre s’est à plusieurs reprises accusé de violence conjugale au cours de leur mariage de deux ans qui s’est terminé en 2017. Cependant, les partisans de la pétition soulignent qu’Amber n’est pas sans blâme pour la fin abusive de son mariage et donc Ainsi, on lui a demandé de perdre son rôle lucratif dans la série de films Aquaman.