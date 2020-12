Amber Heard pourrait-elle rejoindre Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie | AP

C’est vrai, une très mauvaise nouvelle pour l’acteur Johnny Depp et ses millions d’adeptes, car il semble que Ambre entendu serait en pourparlers pour rejoindre le redémarrage de Pirates des Caraïbes, ce qui déclencherait sans aucun doute des critiques et des problèmes sans fin.

Comme vous vous en souvenez peut-être, depuis au moins trois ans, les fans de Johnny Depp ont vu la réputation de leur idole dans une tempête de scandale sur son mariage désastreux avec l’actrice Amber Heard.

Après une action en justice contre le journal The Sun, qui l’a qualifié de “batteur de menottes”, le jury a estimé qu’il y avait suffisamment de preuves contre l’acteur et malheureusement le résultat a été son renvoi de “Fantastic Animals 3”.

Et donc, comme maintenant, s’il s’agissait d’une blague du destin, une rumeur indique que son ex-femme pourrait rejoindre le redémarrage de Pirates des Caraïbes, une franchise dont Depp était le pilier principal.

Outre le procès contre The Sun, l’acteur attend son procès contre la belle Amber Heard pour diffamation.

Lorsque le procès de 50 millions de dollars contre la co-star d’Aquaman a été annoncé, il n’avait été annoncé que récemment que Pirates des Caraïbes 5 ne figurerait plus. Johnny Depp, et il l’a attribué à l’article que l’actrice a publié dans le Washington Post racontant son expérience en tant que victime de violence domestique.

Et depuis que le verdict du procès contre The Sun a été publié, il y a eu de nombreuses rumeurs selon lesquelles la carrière de l’acteur est terminée, et au moins son licenciement de “Fantastic Beasts 3” était quelque chose de très gros.

De plus, selon une autre rumeur, Disney a déclaré à Depp que si le tribunal acceptait son appel contre The Sun et qu’il gagnait, il pourrait revenir à la saga, mais l’appel a été rejeté.

C’est ainsi que l’initié Daniel Richtman a annoncé que Ambre entendu est en pourparlers pour rejoindre le redémarrage féminin de Pirates des Caraïbes, qui jouera Margot Robbie.

Il est à noter que les deux actrices font à leur tour partie de l’univers cinématographique de DC, Heard as Mera in Justice League et Aquaman; et Robbie dans le rôle de Harley Quinn dans Su1cida Squad et Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of a Harley Quinn.

Si cette rumeur est vraie, nous savons que des millions d’adeptes de Johnny Depp Ils seront extrêmement en colère contre Disney, d’abord pour avoir enlevé le rôle de l’acteur en tant que Jack Sparrow et ensuite pour avoir donné du travail à la femme qu’ils détestent tant.

Cependant, alors que la rumeur est confirmée ou réfutée, l’actrice continue de travailler sur Aquaman 2 et prétendument sur un spin-off de DC Comics dédié à Mera.

D’autre part, il y a quelques jours, il a été annoncé quelle série remplaçait Depp dans le prochain film Fantastic Animals et ce ne sera ni plus ni moins que l’acteur Mads Mikkelsen qui en fait déjà donné son avis sur le départ de Johnny Depp et loue son travail en tant que Grindelwald

Eh bien, ce sera moi, donc c’est une différence. Non, c’est la partie la plus délicate. Nous y travaillons encore. Il doit y avoir un pont entre ce que Johnny a fait et ce que je vais faire. Et en même temps, je dois aussi en faire le mien. Mais il faut aussi trouver des connexions et des ponts pour qu’il ne soit pas totalement déconnecté de ce qu’il a déjà magistralement accompli. “

Et c’est que personne n’a certainement demandé la saga Fantastic Animals, cependant, depuis la première du premier opus en 2016, Fantastic Animals and Where to Find Them, les fans du monde d’Harry Potter ont trouvé de nombreuses vertus pour maintenir l’histoire à flot.

Cependant, ces derniers mois, la franchise semble souffrir trébuchement après trébuchement, d’abord avec les commentaires anti-trans du créateur JK Rowling, et plus récemment avec le problème juridique de Johnny Depp dans le procès contre une publication qui l’a accusé de frapper. à son ex-femme Ambre entendu.

