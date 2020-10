Amber Rose se présente à propos de la relation entre son ex-petit ami Kanye West et elle, accusant le rappeur de l’avoir «intimidée» au cours de la dernière décennie. Les deux étaient ensemble de 2008 à 2010 avant de cesser de fumer, pour finalement épouser Wiz Khalifa. Dans une récente interview, Rose répond enfin aux remarques de West selon lesquelles il doit se doucher plusieurs fois avant de pouvoir être avec sa femme actuelle, Kim Kardashian.

Lors d’une interview avec The Breakfast Club sur Power 105.1, West a déclaré qu’il avait pris “30 douches” avant de “se retrouver avec Kim”. Rose a répondu en révélant comment il l’a traitée au fil des ans. “Même si quelqu’un s’en prend à moi, ce qu’il fait depuis 10 ans. Il s’en prend à moi, il me harcèle depuis 10 ans”, a-t-elle détaillé sur le podcast No Jumper selon unilad.com. “Je sens que si tu levais les yeux à chaque fois qu’il m’a intimidé, beaucoup de choses vont arriver mais je passe juste à autre chose, je suis heureuse. J’ai un mari incroyable. J’ai deux beaux enfants.”

Elle a ajouté: “Il vient de m’appeler une prostituée lors de son rassemblement. Il m’a traité de prostituée. 10 ans plus tard. Laissez-moi tranquille. Je ne parle pas de vous. Évidemment, cela revient dans les interviews parce que c’est une grande partie. pourquoi je suis célèbre, alors j’essaie de donner de bonnes interviews et de ne pas me dérober à ça, mais en même temps c’est comme mon frère, laisse-moi tranquille. ” Comme elle a spécifiquement répondu à son commentaire “30 douches”, elle l’a traité de narcissique.

“C’est ce que font les narcissiques … vous passez des années avec quelqu’un, vous les emmenez dans le monde entier, vous leur achetez tous les bijoux, vous criez au monde à quel point vous les aimez et à quel point vous vous amusez avec cette personne et puis la personne décide que ce n’est pas ce qu’elle veut que sa vie soit. ” Elle a poursuivi: “Je ne sais pas s’il dit des choses pour rendre sa femme plus à l’aise mais pour me faire honte et dire que vous aviez besoin de 30 douches? Vous m’avez fait faire le tour du monde. Depuis quand avez-vous besoin de 30 douches? Je peux voir si c’était un truc d’une nuit et que tu veux me faire honte. Ok. Tu as fait beaucoup pour moi. “

Rose a terminé en disant qu’elle ne ressent aucun attachement pour lui en disant qu’elle ne veut rien de lui, c’est simplement un gars avec qui elle est sortie il y a dix ans.