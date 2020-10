Ambre Rose se moque de son ex, Kanye West … affirmant qu’il l’a constamment harcelée depuis leur rupture d’une manière qui lui rappelle Président Trump.

Amber n’a pas donné de coups de poing lorsqu’elle a appelé Kanye comme un narcissique en réponse au coup de “30 douches” qu’il lui a infligé en 2015 … 5 ans après leur séparation.

Elle est allée sur lui sur la populaire chaîne YouTube “No Jumper” et a dit à Adam22 … “Je ne sais pas s’il dit des choses pour rendre sa femme plus à l’aise mais pour me faire honte et dire que vous aviez besoin de 30 douches? ” Amber a ajouté: “Vous m’avez fait faire le tour du monde. Depuis quand avez-vous besoin de 30 douches?”

Amber dit essentiellement qu’elle est stupéfaite que 10 ans après leur rupture, Kanye la harcèle toujours, disant: «Même si quelqu’un s’en prend à moi, ce qu’il fait depuis 10 ans. Il s’est attaqué à moi, il m’a intimidé pendant 10 ans.

L’exemple le plus récent? Amber dit que Kanye, lors de l’un de ses soi-disant rassemblements de campagne présidentielle, l’a traitée de prostituée. Elle a dit: “Il vient de m’appeler prostituée lors de son rassemblement. Dix ans plus tard. Laissez-moi tranquille. Je ne parle pas de vous. Évidemment, cela revient dans les interviews parce que c’est en grande partie pourquoi je suis célèbre. alors j’essaie de donner de bonnes interviews et de ne pas hésiter à ça, mais en même temps, c’est comme, ‘Bro, laisse-moi tranquille.’ “

Quand Adam22 a évoqué tout cela, Amber a répondu: “C’est ce que font les narcissiques, vous partagez 2 ans avec quelqu’un, vous les emmenez à travers le monde, vous leur achetez tous les bijoux, vous criez au monde à quel point vous les aimez et combien vous aimez cette personne et ensuite la personne décide que ce n’est pas ce qu’elle veut que sa vie soit. J’ai choisi de ne pas participer. “

Amber a également parlé de Kanye candidature présidentielle et a dit qu’il y avait de fortes similitudes entre lui et le président.

Elle a dit: “Je peux voir pourquoi il aime Trump, ce sont des jumeaux, ce sont la même personne. Il y a des choses que Trump dit et je me dis:” Oh mon Dieu, c’est Kanye. ” Il se voit probablement en Trump et c’est pourquoi il le soutient. “