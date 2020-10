La plus grande chaîne de cinéma des États-Unis, AMC, met ses écrans à disposition pour la location privée, permettant à des groupes de 20 personnes maximum de regarder un film sur grand écran sans avoir à partager un auditorium avec des inconnus. Le mouvement rejoint les chaînes de cinéma Cinemark et Alamo Drafthouse, qui, selon SlashFilm, ont commencé à proposer des projections similaires plus tôt cet été. AMC propose une sélection de films nouveaux et anciens à regarder, avec des prix de location d’auditorium à partir de 99 $ plus taxes.

La nouvelle offre d’AMC intervient alors que son activité a été durement touchée par la pandémie. Les lieux ont été contraints de fermer, les grands films ont été retardés et les spectateurs ont hésité à y assister même lorsque de nouveaux films sont sortis. La semaine dernière, AMC a averti les investisseurs que la situation signifie qu’elle pourrait manquer de liquidités d’ici la fin de l’année, après que ses revenus du deuxième trimestre aient chuté de 98% par rapport à l’année précédente, rapporte Variety.

Les films incluent de nouvelles versions, notamment Tenet et The New Mutants

Les projections privées offrent en théorie un moyen de combler une partie de l’écart. Les Cinemagoers peuvent être plus à l’aise lorsqu’ils connaissent personnellement tout le monde dans la salle, et le manque de nouvelles versions est également moins un problème lorsqu’il peut revoir des films plus anciens sur demande, y compris des films d’horreur comme The Conjuring et The Conjuring 2 pour le La saison d’Halloween ou des films familiaux comme Monsters, Inc. et Comment dresser votre dragon. AMC présente également une sélection de films de cette année, notamment Tenet et The New Mutants.

Les prix de location d’un écran varient en fonction de la récente date du film, de l’emplacement du théâtre et des modules complémentaires, rapporte CNN. Alors que les films plus anciens commencent à 99 $ plus taxes, les films plus récents comme Tenet coûtent entre 149 $ et 349 $ plus taxes pour louer un écran, selon le site d’AMC.

AMC vend également une foule d’extras. Apporter de la nourriture à l’extérieur coûte 250 $, tandis que l’accès à l’auditorium au-delà de quinze minutes avant le début d’un film coûte 250 $ pour chaque demi-heure. Un microphone pour accueillir les invités coûte 100 $ supplémentaires.

La deuxième plus grande chaîne de cinéma des États-Unis, Regal, a récemment annoncé qu’elle fermerait temporairement ses portes aux États-Unis et au Royaume-Uni, affectant environ 40 000 employés aux États-Unis et plus de 5 000 au Royaume-Uni. La réouverture dépendra des calendriers de sortie du studio, a déclaré la société à l’époque.

Si vous souhaitez réserver une projection, vous pouvez remplir un formulaire de demande sur le site Web d’AMC – vous serez contacté dans les trois jours. La promotion est disponible dans la plupart des États-Unis, selon CNN, à l’exception de New York, de l’Alaska et d’Hawaï.