La pandémie de COVID-19 continue de poser un grave problème aux États-Unis. Étant donné que le Congrès n’a pas été en mesure de parvenir à un accord sur un autre plan de relance, qui pourrait fournir une aide indispensable à l’économie, de nombreuses entreprises ont ressenti les effets de la crise sanitaire. Selon CNBC, l’une des entreprises qui a été durement touchée par cette pandémie est AMC Theatres. Mardi, la publication a rapporté qu’AMC avait averti que la faillite était sur la table car ils manquaient de fonds.

La société aurait accepté de vendre jusqu’à 15 millions d’actions au milieu de leurs difficultés financières. Cependant, ce stock pourrait devenir sans valeur si la chaîne de théâtre déposait son bilan, ce qui, selon eux, pourrait se produire dans un proche avenir. AMC Theatres aurait déclaré mardi aux investisseurs qu’ils manquaient de fonds. Ils ont dit qu’en raison de la diminution de leurs flux de trésorerie, ils pourraient devoir déposer leur bilan au chapitre 11. S’ils déclarent faillite, cela permettrait probablement aux théâtres AMC de rester en affaires pendant qu’ils retravaillent leurs dettes et trouvent de nouvelles voies de liquidités pour l’entreprise.

Comme l’a noté CNBC, les chaînes de cinéma à travers le pays (et dans le monde) ont été durement touchées au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, car de nombreux Américains ne vont pas au cinéma pour le moment. AMC Theatres, en particulier, était déjà dans une position vulnérable car elle avait déjà accumulé plus de 4,75 milliards de dollars de dettes avant le début de la crise sanitaire. À l’heure actuelle, la chaîne de théâtre compte environ 1 000 salles et plus de 11 000 écrans dans le monde. Dans un dépôt auprès de la SEC, la société a écrit: «Nous aurons besoin de liquidités supplémentaires importantes et il existe un doute substantiel quant à notre capacité à continuer de fonctionner pendant une période de temps raisonnable; les détenteurs de nos actions ordinaires de catégorie A pourraient subir une perte totale de leur investissement. “

En mars, AMC a annoncé qu’elle fermerait ses sites aux États-Unis au milieu de la pandémie de coronavirus. Ces sites n’ont rouvert que des mois plus tard, en août, avec des directives de sécurité renouvelées en place. Même si de nombreux sites ont pu ouvrir leurs portes, AMC Theatres a exprimé des doutes quant à leur capacité à surmonter avec succès les difficultés qu’ils ont rencontrées pendant la pandémie. Sur la base de ce dernier rapport de CNBC, il semble que la chaîne de théâtre pourrait bientôt prendre des mesures sérieuses en ce qui concerne leur situation financière.