AMC Theatres avertit les investisseurs que sans un flux régulier de films pour amener les gens dans les cinémas restants qu’elle a ouverts, la société pourrait manquer de liquidités d’ici la fin de 2020.

Il n’est pas surprenant que l’industrie du théâtre souffre. Presque tous les grands blockbusters (films qui pourraient amener les gens à visiter éventuellement un théâtre au milieu d’une pandémie) ont été repoussés à 2021, et les salles encore ouvertes fonctionnent à des capacités réduites. Les résultats ne sont pas excellents; Tenet de Warner Bros.et Christopher Nolan – le seul blockbuster notable qu’un studio a tenté de publier – n’a pas réussi à se produire aux États-Unis, où les théâtres des principaux marchés comme New York et Los Angeles restent fermés. Le prochain grand film est Wonder Woman 1984, et il y a toujours une chance qui pourrait passer de sa date de sortie actuelle du 25 décembre.

Pour essayer d’éviter l’impact financier potentiellement dévastateur que la pandémie en cours aura sur ses activités, AMC propose quelques moyens potentiels de lever des fonds, selon des documents publics déposés aujourd’hui. Cela comprend la poursuite des négociations avec les propriétaires sur les paiements de location sur les emplacements des cinémas, le démarrage de coentreprises avec d’autres partenaires commerciaux et la vente potentielle d’actifs. Dans l’état actuel des choses, cependant, «au taux de consommation de trésorerie existant, [AMC] prévoit que les ressources de trésorerie existantes seraient largement épuisées d’ici la fin de 2020 ou au début de 2021. »

«Notre capacité à être prédictif est incertaine en raison de l’ampleur et de la durée inconnues de la pandémie de COVID-19.»

Le directeur financier d’AMC, Sean Goodman, avertit également les investisseurs via des documents publics qu’il existe «un risque important» que les sources potentielles de liquidités supplémentaires susmentionnées ne se produisent pas réellement – ou, a-t-il poursuivi, même si AMC Theatres lève une forme de liquidité à travers ces avenues potentielles, cela ne suffira pas à compenser les pertes d’AMC. En fait, Goodman fait savoir aux investisseurs qu’il est extrêmement difficile de prédire quoi que ce soit pour le moment, et il «ne peut y avoir aucune assurance» que l’un des plans énumérés ci-dessus puisse résoudre correctement le problème.

AMC Theatres n’est pas la seule entreprise à faire face à un avenir de plus en plus inquiétant. Regal, qui appartient à Cineworld, a annoncé la semaine dernière qu’elle fermerait ses salles pour le moment. Cela réduirait les coûts, ce que le PDG Mooky Greidinger a déclaré à CNBC augmentait en gardant les théâtres ouverts. AMC Theatres n’opère actuellement que des sites ouverts à une capacité d’environ 20 à 40%. Cela représente environ 83% des cinémas aux États-Unis, selon la société. Depuis la reprise des affaires, cependant, la fréquentation des théâtres est en baisse de 85% d’une année à l’autre.

L’une des plus grandes incertitudes des chaînes de théâtre comme AMC face est de ne pas pouvoir prédire le comportement des consommateurs. Même si les salles ouvrent en masse l’année prochaine, les studios pourraient continuer à retarder les films si les gens restent à la maison. Des studios comme Disney, Warner Bros.et Universal pourraient transférer leurs titres vers des services de streaming. AMC Theatres travaille avec Universal pour réduire la fenêtre théâtrale à seulement 17 jours, ce qui permettra à Universal de le vendre directement aux consommateurs à un rythme plus rapide et donnera à AMC Theatres une partie des revenus.