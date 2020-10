AMD vient d’annoncer ses nouveaux processeurs Ryzen série 5000 alimentés par Zen 3, mais la PDG Lisa Su ne s’est pas arrêtée là, terminant sa présentation avec un aperçu de l’autre grande annonce d’AMD sur les PC: les prochains GPU RX 6000 «Big Navi» de la société annoncé le 28 octobre.

Bien que tous les détails sur la gamme à venir de cartes graphiques ne soient fournis que plus tard en octobre, Su fixe des attentes élevées, promettant que la gamme RX 6000 offre «de loin le GPU de jeu le plus puissant que nous ayons jamais construit».

Su a également offert un bref aperçu de ce à quoi s’attendre des processeurs Ryzen 5000 haut de gamme de la société travaillant avec les nouveaux GPU de la série RX 6000, montrant un court extrait de Borderlands 3 fonctionnant à une résolution 4K à plus de 60 ips à «Badass Qualité », ainsi que des références pour Call of Duty: Modern Warfare (88 ips pour un gameplay 4K avec des paramètres ultra) et Gears 5 (73fps pour un gameplay 4K avec des paramètres ultra).

Les nouveaux GPU RX 6000 sont un gros problème pour AMD: non seulement ils marquent les cartes graphiques les plus puissantes de la société à ce jour, mais ils verront également le lancement de l’architecture graphique RDNA 2 de nouvelle génération de la société. RDNA 2 n’alimente pas seulement les nouveaux GPU des PC de bureau; c’est également la base des GPU personnalisés de la Xbox Series X / S et de la PlayStation 5.

Bien qu’AMD n’ait pas appelé Nvidia directement lors de la présentation d’aujourd’hui, il est difficile de ne pas regarder ces chiffres et de commencer à les comparer au GPU RTX 3080 récemment publié par la société, qui fait des promesses similaires de jeux pratiques en 4K à 60 ips plus. Cela dit, nous devrons attendre qu’AMD donne des détails plus concrets avant de pouvoir vraiment comparer les deux alignements de GPU.

AMD devrait annoncer officiellement la série RX 6000 de GPU le 28 octobre.