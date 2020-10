AMD vient d’annoncer sa nouvelle gamme de processeurs Ryzen série 5000 pour ordinateurs de bureau, qui sont également les premières puces de la société à présenter son architecture Zen 3 de nouvelle génération et représentent le plus grand saut pour les puces de bureau d’AMD à ce jour.

AMD fixe également des attentes élevées, promettant que le nouveau Ryzen 5900X n’est rien de moins que «le meilleur processeur de jeu au monde». Les nouvelles puces seront disponibles à partir de 299 $ pour le modèle d’entrée de gamme Ryzen 5 5600X le 5 novembre.

Comme les puces de bureau Ryzen 3000 basées sur Zen 2 de l’année dernière, ces nouveaux modèles remplacent, les nouveaux processeurs de la série 5000 utilisent toujours le processus 7 nm d’AMD, mais offrent une augmentation de 19% des instructions par cycle, ainsi qu’une refonte complète de la disposition des puces et une vitesse de suralimentation maximale. (Les nouveaux chipsets passent directement à la marque Ryzen 5000 pour éviter toute confusion entre les nouvelles puces Zen 3 et les puces de bureau Ryzen 4000 basées sur Zen 2 qu’AMD a publiées au cours de l’été pour les systèmes préconstruits.)

Dans l’ensemble, AMD affirme que le simple remplacement d’un processeur Zen 2 par un modèle Zen 3 comparable – les nouvelles puces sont compatibles avec les anciennes cartes mères après une mise à jour du micrologiciel – entraînera une amélioration moyenne de 26% pour les clients, tout en conservant le TDP et le nombre de cœurs. le même.

AMD démarre avec quatre nouveaux processeurs Zen 3. Il existe un modèle Ryzen 9 5950X haut de gamme avec 16 cœurs, 32 threads et une vitesse de poussée maximale de 4,9 GHz pour 799 $; le Ryzen 9 5900X à 549 $, avec 12 cœurs, 32 threads et une vitesse de poussée maximale de 4,8 GHz; le Ryzen 7 5800X à 449 $, avec huit cœurs, 16 threads et une vitesse de suralimentation maximale de 4,7 GHz; et le Ryzen 5 5600X à 299 $, avec six cœurs, 12 threads et une vitesse de suralimentation maximale de 4,6 GHz.

Processeurs AMD Ryzen 5000 Zen 3

Modèle Coeurs / Threads TDP (Watts) Boost / Fréquence de base (GHz) Cache (Mo) Prix Modèle Cores / Threads TDP (Watts) Boost / Fréquence de base (GHz) Cache (Mo) Prix AMD Ryzen 9 5950X 16C / 32T 105W Jusqu’à 4,9 / 3,4 GHz 72799 $ AMD Ryzen 9 5900X 12C / 24T 105W Jusqu’à 4,8 / 3,7 GHz 70549 $ AMD Ryzen 7 5800X 8C / 16T 105W Jusqu’à 4,7 / 3,8 GHz 36449 $ AMD Ryzen 5 5600X 6C / 12T 65W Jusqu’à 4,6 / 3,7 GHz 35 299 $

Notamment, chacune de ces puces a obtenu une augmentation de prix de 50 $ par rapport aux prix d’origine des processeurs Zen 2 comparables de 2019. Les quatre nouveaux processeurs seront disponibles à partir du 5 novembre.

AMD prend une photo directe sur Intel avec la nouvelle gamme, en particulier le modèle Core i9-10900K de la société, dont Intel s’est vanté précédemment d’être «le processeur de jeu le plus rapide au monde». Alors que les puces d’AMD ne battent pas les puces Intel de 10e génération en termes de vitesse d’horloge, la meilleure puce d’Intel atteint un maximum de 5,3 GHz, tandis que la Ryzen 5950X (la nouvelle puce la plus rapide d’AMD) atteint 4,9 GHz – AMD offre d’autres avantages, comme une efficacité énergétique améliorée et un nombre de cœurs et de threads plus élevé.

La société pointe également des points de repère, affirmant que le Ryzen 9 5900X parvient à battre le i9-10900K d’Intel en performances tête-à-tête pour un large éventail de titres, y compris League of Legends, Dota 2, Shadow of the Tomb Raider, et plus . (La puce d’Intel a toujours gagné pour Battlefield V, et nous devrons attendre de voir comment les benchmarks tiers classent les choses avant de porter de vrais jugements ici.)

Bien sûr, un nouveau processeur a besoin d’un nouveau GPU pour l’accompagner, et AMD a également pris le temps de commencer à taquiner ses prochaines cartes graphiques Radeon RX 6000 «Big Navi» construites sur son architecture RDNA 2 de nouvelle génération que la société sera entièrement annonce le 28 octobre. Les nouvelles cartes sont censées être la réponse d’AMD aux GPU RTX 3000 de Nvidia, et la société promet qu’elle sera également en mesure de pousser les jeux 4K de haut niveau, en taquinant plus de 60fps de référence pour Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare et Gears 5 aux réglages ultra.

Cependant, AMD n’aura pas trop de temps pour se reposer sur ses lauriers: Intel se prépare déjà pour sa réponse, taquinant déjà ses processeurs Rocket Lake de 11e génération pour le début de 2021.