American Horror Story La saison 10 est peut-être longue, mais les fans ont maintenant encore plus d’indices sur le thème de la saison à venir. Sur Instagram mardi soir, le créateur Ryan Murphy a partagé la première affiche du prochain épisode de la série d’anthologies d’horreur FX, offrant aux fans un autre indice cryptique de la saison autrement mystérieuse.

Fourni sans légende, l’art clé montre une bouche ouverte pleine de dents pointues et acérées comme un rasoir, semblable à une photo partagée par Murphy en août, et une main portant un gant chirurgical tenant un stylo de tatouage. “AHS10” est tatoué sur la langue. Le message a été étiqueté à Provincetown, Massachusetts, où la production de la saison devait commencer en octobre.

Jusqu’à présent, les détails de la saison à venir sont restés vagues et aucun thème officiel n’a été confirmé, bien que divers messages que Murphy ait partagés au cours des derniers mois aient laissé entendre un lien avec l’océan. Lorsque Murphy a annoncé le casting pour la saison de février, les noms des acteurs ont été affichés sur une vidéo de vagues s’écrasant contre le rivage. Ce thème du bord de mer était à nouveau présent dans une image partagée par Murphy en mars, qui montrait quelqu’un ou quelque chose se frayant un chemin depuis la mer. Un article daté de mai, quant à lui, présentait une plage idyllique avec une clôture renversée. Quant aux dents acérées comme des rasoirs et à la silhouette qui sort de la mer? De nombreux fans semblent croire que la saison 10 pourrait présenter des sirènes ou la Dame des dunes (un mystère de meurtre réel qui s’est produit à Provincetown), bien qu’ils devront attendre un peu plus longtemps pour voir si leurs théories sont correctes.

Bien que les nouvelles saisons de AHS commencent généralement en octobre, la saison 10 a été reportée à 2021. La saison a été retardée en raison des arrêts de production liés aux coronavirus. Murphy a également suggéré que la dernière saison était «dépendante des conditions météorologiques».

“Une grande partie de ce que j’allais tourner dépendait d’un moment très précis, c’était un spectacle dépendant de la météo, a déclaré Murphy à The Wrap. Alors maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite avec cette série. Je ne sais pas si j’accélérerai une autre saison ou si j’attendrai l’année prochaine pour tourner celle-ci. “

La saison 10 d’American Horror Story verra le retour de Sarah Paulson et Evan Peters, tous deux absents de la saison 9 de 1984. Le casting comprend également Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross et Finn Wittrock, avec l’arrivée de Macaulay Culkin de Home Alone.

American Horror Story La saison 10 devrait débuter en 2021. La série a été renouvelée à travers la saison 13, avec une série dérivée, American Horror Stories, également en préparation.