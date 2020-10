L’ancien chanteur d’American Idol McPhee et le producteur de musique David Foster attendent leur premier enfant ensemble. La nouvelle est venue après que les deux ont été repérés à Montecito, en Californie, achetant des produits pour bébé et déjeunant ensemble. Il s’agit du premier enfant de McPhee, tandis que Foster a cinq filles issues de relations précédentes.

McPhee, 36 ans, et Foster, 70 ans, n’ont pas confirmé publiquement la grossesse, mais PEOPLE a publié des photos montrant la bosse de bébé de McPhee. “Katharine et David attendent leur premier enfant ensemble et le couple est très excité”, a déclaré une autre source à Entertainment Tonight. “Katharine et David ont discuté d’avoir des enfants très tôt et étaient sur la même longueur d’onde.”

McPhee a laissé entendre qu’elle l’attendait dans une vidéo YouTube qu’elle a publiée le week-end dernier. Elle a posté une vidéo d’elle-même chantant “She Used to Be Mine” de Sara Bareilles, tout en se tenant le ventre. “Et puis elle restera coincée / Et aura peur de la vie qui est en elle / De plus en plus fort chaque jour jusqu’à ce que ça lui rappelle enfin / De se battre juste un peu, de ramener le feu dans ses yeux / C’est parti, mais était à moi / était à moi », a chanté McPhee dans le clip.

McPhee était auparavant mariée à Nick Cokas de 2008 à 2014, et leur divorce a été finalisé en 2016. Elle s’est fiancée à Foster, qu’elle a rencontrée lors d’American Idol en 2006. Le couple s’est marié en juin 2019. Foster s’est marié quatre fois auparavant et a cinq filles issues de relations précédentes – Allison, 50 ans, Amy, 46 ans, Sara, 39 ans, Erin, 38 ans et Jordan, 34 ans.

Toutes les filles de Foster sauf une sont plus âgées que McPhee. Erin a dit à PEOPLE qu’ils l’appelaient en plaisantant «maman» et a dit qu’elle était un ajout positif à la famille. “Notre père vient d’une génération où les femmes sont plus passives. Il est également passif à propos de ses sentiments”, a expliqué Erin. «Kat l’a vraiment poussé à s’ouvrir. Nous pourrions nous battre, puis Kat dit: ‘Non, tu dois prendre le téléphone, rappeler ta fille.’ C’est une animatrice, ce qui est vraiment important. Elle le pousse à être plus émotif et plus vulnérable. “

Foster et McPhee, qui ont récemment joué dans Scorpion de CBS, devaient retourner à Londres pour fêter leur anniversaire de mariage cet été. Cependant, ces plans ont été abandonnés en raison de la pandémie de coronavirus. “J’ai donc des amis et de la famille avec qui nous pouvons rendre visite et célébrer qui se trouvent dans une zone de sécurité où tout le monde a été mis en quarantaine”, a-t-elle déclaré à PEOPLE.

McPhee a récemment été critiquée sur les réseaux sociaux après avoir découvert qu’elle faisait des dons aux républicains. McPhee a fait don de plus de 3 000 $ à la campagne sénatoriale nationale républicaine. La personne qui a fait les dons vit à Los Angeles et a été marquée comme «travailleur indépendant».