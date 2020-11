La famille American Idol est en deuil ce week-end après la mort de Nikki McKibbin, une vedette de la première saison de l’émission de longue date. McKibbin, qui a terminé troisième derrière Kelly Clarkson et Justin Guarini en 2002, est décédé des suites d’un anévrisme cérébral. Elle avait 42 ans. Suite à l’annonce de sa mort, l’animateur Ryan Seacrest, la juge d’origine Paula Abdul et les représentants de l’émission se sont souvenus de son talent.

L’équipe d’Idol a qualifié McKibbin de “talent incroyable”, et ils sont “profondément attristés” par sa mort. “Elle faisait partie de notre famille American Idol et nous manquera vraiment. Nos cœurs et nos prières vont à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile”, poursuit le communiqué. Seacrest a également consulté Twitter, où il a déclaré que McKibbin était une «superstar» dès le début des auditions. “Elle a placé la barre haute avec son talent et sa présence mémorable sur scène”, a écrit le co-animateur Live with Kelly et Ryan. “Ce fut un honneur de la voir grandir et d’inspirer des millions de personnes. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses fans qui pleurent cette perte tragique.”

“Nikki McKibbin était une femme forte et pleine d’esprit qui est toujours restée fidèle à qui elle était”, a écrit Abdul, qui a été juge sur Idol de 2002 à 2009, sur Twitter. “Elle pourrait faire tomber la maison avec sa voix puissante et sa présence sur scène captivante. Notre première saison d’Idol n’aurait pas été ce qu’elle était sans elle. Mon amour et mes prières vont à sa famille.”

McKibbin a été transporté à l’hôpital pendant la nuit après avoir souffert d’un anévrisme cérébral plus tôt dans la semaine, selon TMZ. Elle a été mise sous assistance respiratoire et déclarée morte dimanche matin après avoir été emmenée en salle d’opération. Ses organes ont été prélevés pour des dons. Elle laisse dans le deuil son mari, Craig Sadler, et leur fils, Tristan Cole Langley. En 2014, son fils a auditionné pour Idol Season 14, avec McKibbon à ses côtés.

“[She] a subi un anévrisme mercredi. Elle serait déjà partie, mais elle est une donneuse d’organes et a été maintenue sous assistance respiratoire pour rendre cela possible », a écrit Sadler dans un message déchirant sur Facebook samedi soir avant la mort de McKibbon.« Cela ne devrait pas être une surprise pour nous. Même à la fin, elle donne toujours. Elle était tellement aimée que je sais que des milliers d’entre vous seront en deuil avec nous. Il ne me reste plus que quelques heures pour lui tenir la main et lui baiser le front. “

McKibbon a impressionné les juges et les téléspectateurs à la maison avec ses reprises de “I Will Survive”, “Unchained Melody”, “Total Eclipse of the Heart” et “Piece of My Heart” pendant la première saison d’Idol. Au cours de l’épisode Top 3, elle a interprété “Black Velvet” d’Alannah Myles et “Edge of Seventeen” de Stevie Nicks. En 2007, elle a sorti son premier album, Unleashed, et elle a continué à apparaître dans plusieurs autres émissions de téléréalité. Ses luttes personnelles contre l’abus de drogues et d’alcool ont été couvertes dans Celebrity Rehab et son spin-off, Sober House.