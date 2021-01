America’s Most Wanted revient sur Fox en mars, a annoncé jeudi la chaîne. L’émission suivra le format désormais familier défini lorsque John Walsh a animé, bien que la journaliste Elizabeth Vargas, lauréate d’un Emmy, serve de nouvel animateur. Walsh a donné sa bénédiction pour la nouvelle série, qui débutera huit ans après la fin de la première série America’s Most Wanted.

Dans la série, Vargas présentera aux téléspectateurs de nouveaux cas chaque semaine avec la consultation d’experts du FBI, des services secrets et du US Marshall’s Office. Les producteurs utiliseront de nouvelles technologies, y compris la réalité augmentée et des avatars 3D grandeur nature, pour montrer à quoi les suspects pourraient ressembler aujourd’hui. La nouvelle émission profitera également des médias sociaux, afin que les téléspectateurs puissent aider les autorités pendant la diffusion des épisodes.

«Les téléspectateurs les plus recherchés de l’Amérique ont permis aux téléspectateurs d’aider l’Amérique à capturer avec succès certains de ses fugitifs les plus dangereux», a déclaré Rob Wade, président du divertissement et des émissions spéciales de Fox Entertainment, dans un communiqué. «En ramenant cette série révolutionnaire avec de nouveaux outils technologiques efficaces de lutte contre la criminalité et la journaliste renommée Elizabeth Vargas, nous espérons poursuivre la mission de longue date de John Walsh d’être une voix puissante pour les victimes de la criminalité partout.

«Capturer des fugitifs dangereux, rendre justice aux victimes et retrouver les enfants disparus est le travail de ma vie», a ajouté Walsh. «Je suis ravi d’entendre le retour de America’s Most Wanted et je soutiens son retour. Dieu vous protège.” Au cours de la diffusion originale de l’émission, cela a conduit à la capture de 1186 criminels, dont 17 sur la liste des plus recherchés du FBI. Quarante-trois enfants disparus ont retrouvé leurs parents grâce aux conseils des téléspectateurs.

L’original America’s Most Wanted a fait ses débuts en 1988 et a été diffusé sur Fox jusqu’en 2011. La série est passée à Lifetime, où elle a duré jusqu’en 2013. Fox a conservé la marque du nom, note Variety, de sorte que d’autres émissions organisées par Walsh avec des thèmes similaires avaient des titres différents. Il a animé The Hunt avec John Walsh pour CNN de 2014 à 2017, puis In Pursuit avec John Walsh pour Investigation Discovery en 2019. John Ferracane est le nouveau showrunner et producteur exécutif le plus recherché en Amérique.

Vargas est surtout connue pour son mandat chez ABC News. Elle a été le présentateur solo de l’émission World News Tonight Sunday et a été co-présentateur pour 20/20. Elle a quitté ABC News en mai 2018 et rejoint A&E la même année. En 2000, elle remporte deux Emmys pour son travail sur ABC 2000: The Millennium. Elle a également écrit un mémoire à succès, Between Breaths: A Memoir of Panic and Addiction, dans lequel elle a parlé de son alcoolisme et de son anxiété.