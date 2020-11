Tout au long de leur carrière, les filles ont porté des robes très similaires. Nous préparons un duel de styles entre amis!

Pour assister à la soirée organisée par YouTube dans la capitale française, Magnifique et le modèle Jenner le jumelage final a été marqué. Ils ont tous deux choisi des looks en orange.

Kendall Jenner et le phénomène de sa robe rose «barbe à papa». Le design que le modèle s’est vendu à Cannes.

Bella Hadid Elle a ébloui dans une robe rose Jean Paul Gaultier à Paris.

Le modèle Bella Hadid a été la star la plus sexy du tapis rouge du Festival de Cannes grâce à sa robe Dior blanche transparente.

Kendall Jenner dans une robe blanche avec un décolleté en V profond par Schiaparelli Haute Couture – Festival Cannes 2018.

Bella Hadid Elle a ébloui les rues de Paris dans une incroyable robe orange, exhibant ses jambes parfaitement bronzées. Elle portait cette robe Giambattista Valli comme personne d’autre, avec laquelle elle était impressionnante.

Kendall Elle portait cette robe orange signée Paule Ka pour les Golden Globes 2017.

Magnifique Dans une robe rouge Cavalli, elle a attiré tous les yeux et tous les cœurs à Cannes.

Kendall Jenner sensationnel dans une robe rouge à épaules dénudées avec une ouverture centrale.

Kendall Jenner frappe avec une robe transparente et sans soutien-gorge à Cannes Le modèle a laissé les participants à la soirée Chopard à bout de souffle avec une tenue en filet.

Bella Hadid avec un look super risqué pour l’after party de Rihanna, lors du Met Gala 2017.

Le modèle Bella Hadid Elle était l’une des stars du défilé de lingerie Victoria’s Secret organisé à New York pour la robe qu’elle portait après cela ne laissait que peu ou rien à l’imagination.

Kendall Jenner et sa robe transparente ont surpris tout le monde au Met Gala Très audacieux de face, et de derrière!

Kendall Il a frappé un décolleté sensuel – et audacieux – avec lui qui vantait des jambes infinies. C’est une robe noire avec des détails dorés par Rami Kadi. Une robe digne d’un top model!

Bella Hadid a mis la touche «glam» sur le tapis lors des CFDA Awards. Elle a tout misé sur le noir avec sa tenue signée Michael Kors.

Bella Hadid et sa «combinaison» dont on parle beaucoup au Met. La tenue du mannequin est aussi difficile que surprenante, et elle a été la plus évoquée lors du gala de la mode.

Kendall Jenner Bravez le froid aux British Fashion Awards dans une robe transparente, un design audacieux de Julien Macdonald.

Bella Hadid Dans une robe blanche à col licou, drapée à la taille et ouverture à la jambe par Nicolas Jebran qu’elle portait lors d’un événement Bvlgari, à Venise, qui non seulement mettait en valeur sa silhouette sinueuse, mais semblait également être un hommage digne de Marilyn Monroe.

Kendall Elle a montré son corps dans une robe en satin blanc pour un événement Victoria’s Secret.