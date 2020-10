Quand une société – ou une vie – a-t-elle été sauvée? La réponse rassurante est jamais. Mais Amnesia: Rebirth, le dernier jeu du studio suédois Frictional, n’est pas conçu pour être rassurant.

Rebirth est le successeur d’Amnesia: The Dark Descent, un classique de l’horreur de 2010 défini par ses frayeurs de saut éhontées; monstres grotesques; et une histoire effrayante sur la culpabilité, la cruauté et la mémoire. Frictional est retourné à Amnesia à plusieurs reprises. D’abord avec un court module complémentaire de 2011 appelé Justine, et encore une fois en publiant Amnesia: A Machine for Pigs, un jeu séparé développé par The Chinese Room. Mais Rebirth, qui sortira demain, est le premier nouveau jeu complet de la série.

Amnesia: Rebirth a une cadence immédiatement familière. Comme The Dark Descent, c’est un jeu qui tourmente les joueurs en offrant des étendues d’exploration tendue et effrayante; poursuites effrénées; et des moments de révélation avant qu’ils ne soient repoussés dans l’obscurité. Pour moi, c’était un cycle de neuf heures d’effroi, de panique et de récupération, une boucle si bien rodée qu’elle est presque explicitement référencée dans l’intrigue. Mais Rebirth modifie la conception et les thèmes du jeu original de manière convaincante.

Un cycle sans fin d’effroi, de panique et de rétablissement

Rebirth est une suite oblique de The Dark Descent. Il utilise le même design à la première personne et offre aux joueurs l’interface pointer-cliquer délibérément maladroite que Frictional utilise depuis plus d’une décennie. Il a également des liens narratifs avec le premier jeu. Mais il se déroule en 1937, plusieurs décennies après l’original, et se concentre sur un autre protagoniste: Anastasie «Tasi» Trianon, une dessinatrice française qui rejoint une expédition archéologique en Algérie. Après avoir survécu à un accident d’avion dans le désert, Tasi se réveille parmi l’épave avec des trous dans sa mémoire, une mystérieuse amulette autour de son poignet et une traînée de notes que son mari Sahim a laissées pour marquer un chemin.

Comme The Dark Descent, Rebirth envoie les joueurs retracer une histoire que son protagoniste a oubliée au moins en partie pour sauver sa propre santé mentale. Le jeu est moins solitaire et silencieux que le travail précédent de Frictional, qui a envoyé les joueurs dans des mondes presque entièrement abandonnés. Mais c’est toujours une expérience catégoriquement isolante. Le cadre de Rebirth est impressionnant d’une manière que le cadre de The Dark Descent ne permettait pas – pas seulement horrible ou hostile, mais grand et étrangement beau. Ses chapitres se déplacent entre les paysages de sable du désert, les ruines souterraines et, dans l’un des rares clins d’œil du jeu à son décor d’époque, un avant-poste colonial français.

Pas un monstre, mais un monde monstrueux

Il passe également beaucoup de temps dans un monde complètement différent, grâce à l’amulette de Tasi. Bien que l’Amnesia soit souvent décrite comme lovecraftienne, Rebirth doit autant à la grandeur étrange et en décomposition évoquée par l’étrange fiction contemporaine de Lovecraft, William Hope Hodgson, auteur du roman fondateur de la Terre mourante, The Night Land. Ce n’est pas l’histoire d’un monstre individuel – même si vous en rencontrerez beaucoup – mais d’une civilisation entière qui s’est rendue monstrueuse en acceptant la douleur comme le prix de la normalité. L’histoire du jeu plonge dans des lieux et des concepts auxquels le premier jeu faisait seulement allusion, et cela les rend surtout plus effrayants qu’ils ne le semblaient à l’origine.

Le dernier projet de Frictional, Soma, a minimisé les énigmes et autres éléments mécaniques, offrant même une fonctionnalité qui supprimait ses monstres. Rebirth revient à un style plus ancien, plus explicitement celui d’un jeu. Ses énigmes sont plus simples et un peu plus organiques que celles du premier jeu, conçues pour amener les joueurs à fouiller les bords d’un niveau en essayant de comprendre ce qu’ils sont censés faire. Mais ils suivent toujours les conventions d’aventure pointer-cliquer reconnaissables. Il existe également une version du compteur de santé mentale de The Dark Descent, qui se vide dans l’obscurité et perturbe la perception des joueurs lorsqu’il est bas, mais peut être stimulé en allumant des bougies ou en utilisant une lanterne à puissance limitée.

L’horreur d’Amnesia a toujours été un tour de passe-passe complexe, car les jeux évoquent une menace palpable d’échec sans pour autant caler ou frustrer trop les joueurs. Dans The Dark Descent, cela signifiait que le glissement de la raison était en fin de compte cosmétique – il produisait des effets visuels effrayants mais, sauf dans un «mode hardcore» qui a été ajouté après le lancement, il ne pouvait pas vous endommager de manière permanente.

Sans révéler trop de détails, ce n’est pas vrai dans Rebirth. Son obscurité oppressante est tangiblement dangereuse, et le rationnement des allumettes et de l’huile – un système qui semblait un peu superficiel dans The Dark Descent – est une partie beaucoup plus satisfaisante du jeu. Pendant ce temps, au lieu de donner aux joueurs un écran de fin de jeu, Rebirth (en quelque sorte) vous permet d’échouer si vous mourez, mais à un coût narratif subtil. L’ensemble du système est encadré autour de quelque chose de plus original et de moins réducteur que le «bon sens», et il est devenu plus élégant et intéressant avec le changement. Il y a même un mécanisme de Death Stranding que je ne peux pas décrire sans gâcher un élément majeur de l’intrigue, mais qui fonctionne étonnamment bien.

L’histoire de Rebirth ne nécessite rien de savoir sur The Dark Descent, et il pourrait en fait être plus convaincant de découvrir certains éléments pour la première fois. Mais – pour être un peu vague – la série recontextualise habilement le plus grand ennemi de son protagoniste d’origine.

Les jeux de friction sont fascinés par la moralité des dieux

Frictional a une fascination de longue date pour la relation morale de l’humanité avec les êtres divins. Sa première série Penumbra, profondément sous-estimée, concerne une civilisation ancienne (connue sous le nom de Tuurngait) qui prône une miséricorde extraordinaire et un bien collectif, et un homme qui choisit finalement de les détruire par peur. La renaissance inverse la relation: il s’agit de découvrir des êtres puissants et super-intelligents aux motivations nettement humaines pour de terribles atrocités.

Très peu de cela, il convient de le noter, a beaucoup à voir avec la période historique du jeu ou son environnement en Algérie. Semblable à Penumbra, qui a utilisé un nom de la mythologie inuit pour une entité fondamentalement indépendante, Rebirth fait un signe de tête très léger au folklore arabe par le biais de HP Lovecraft. Mais il se concentre sur les propres tragédies personnelles de Tasi et leur lien avec un monde étrange et ancien, ne touchant que d’un coup d’œil sur des événements réels comme la violence du colonialisme français. Il y a un jeu à faire sur ce genre d’horreur, mais son omission ici ressemble à une compréhension frictionnelle où se trouvent ses intérêts et ses limites – et à éviter d’exploiter peu profondément un territoire qui exigerait une exploration beaucoup plus profonde et plus nuancée.

Amnesia: Rebirth ne réinvente pas les jeux d’horreur comme le fait The Dark Descent. Mais il affine l’une des plus grandes entrées du genre en quelque chose de plus impressionnant et habilement conçu, sans abandonner son objectif le plus élevé: vous faire frissonner lorsque vous faites votre premier pas dans un tunnel noir.

Amnesia: Rebirth sort le 20 octobre sur PC et PlayStation 4.