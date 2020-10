Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

Amnesty International a déclaré qu’elle suspendait ses opérations en Inde, invoquant des représailles du gouvernement et le gel de ses comptes bancaires par les autorités indiennes.

L’organisme de surveillance des droits de l’homme a déclaré mardi dans un communiqué qu’il avait licencié son personnel dans le pays et mis en pause une campagne et un travail de recherche en cours.

Il allègue que les autorités indiennes ont gelé ses comptes bancaires, soupçonnées de violation des règles sur le financement étranger.

Selon le communiqué, les actions des autorités étaient «les dernières de la chasse aux sorcières incessante des organisations de défense des droits de l’homme» par le gouvernement indien «sur des allégations infondées et motivées».

Le chien de garde a ajouté que son «modèle légal de collecte de fonds» était dépeint comme du blanchiment d’argent parce qu’il a remis en question «les graves inactions et excès du gouvernement».

Les employés d’Amnesty International Inde travaillent à leur siège à Bangalore, en Inde. (photo d’archive) (AP)

Les autorités indiennes n’ont pas immédiatement confirmé si les comptes bancaires d’Amnesty Inde avaient été gelés.

Le directeur exécutif d’Amnesty Inde, Avinash Kumar, a déclaré que les comptes avaient été gelés à la suite des «appels sans équivoque du groupe à la transparence du gouvernement» et à la responsabilité de la police de New Delhi et du gouvernement indien concernant les «graves violations des droits humains dans les émeutes de Delhi» et en Inde. -administré au Cachemire.

“Pour un mouvement qui n’a fait qu’élever la voix contre l’injustice, cette dernière attaque s’apparente au gel de la dissidence”, a déclaré M. Kumar dans un communiqué.

Amnesty International a déclaré que le seul autre pays où elle avait cessé ses activités était la Russie, en 2016.

Ce n’est pas la première fois qu’Amnesty Inde déclare que les autorités indiennes ont ciblé ses opérations.

En 2018, les autorités indiennes ont perquisitionné son bureau et gelé ses comptes bancaires pour des frais similaires.

Le logo d’Amnesty International est vu à côté de la directrice de Mujeres En Linea Luisa Kislinger, lors d’une conférence de presse à Caracas (REUTERS)

En 2016, il a été accusé de sédition après que les nationalistes hindous se sont opposés à un événement organisé dans la ville méridionale de Bangalore pour discuter des violations des droits humains dans la région contestée du Cachemire.

Les charges ont été abandonnées trois ans plus tard.

Le groupe de défense des droits de l’homme accuse régulièrement les autorités indiennes d’avoir commis des violations des droits de l’homme au Cachemire sous administration indienne et a publié plusieurs rapports sur le conflit qui fait rage dans la région.

Twitter «échoue aux femmes» en matière d’abus en ligne, selon Amnesty

En 2019, le chien de garde a témoigné devant la commission des affaires étrangères des États-Unis lors d’une audition sur les droits de l’homme en Asie du Sud et a souligné ses conclusions sur le recours à une force excessive et la torture au Cachemire.

En août, il a déclaré que la police indienne avait violé les droits de l’homme lors d’émeutes religieuses meurtrières à New Delhi plus tôt cette année et avait accusé la police d’avoir battu des manifestants, torturé des détenus et, dans certains cas, pris part à des émeutes avec des foules hindoues.

Les autorités affirment que plus de 50 personnes ont été tuées lorsque des affrontements ont éclaté entre hindous et musulmans au sujet d’une loi controversée sur la citoyenneté en février lors des pires émeutes dans la capitale indienne depuis des décennies.

La secrétaire générale par intérim d’Amnesty International, Julie Verhaar, a qualifié le gel des comptes bancaires «d’acte flagrant et honteux» de la part du gouvernement indien.

«C’est un jour triste où un pays de la stature de l’Inde, une puissance mondiale montante et membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, avec une constitution qui s’engage en faveur des droits de l’homme et dont les mouvements nationaux de défense des droits de l’homme ont influencé le monde, cherche effrontément à faire taire ceux qui recherchent la responsabilité et la justice », a déclaré Mme Verhaar dans un communiqué.

Amnesty Inde a condamné à plusieurs reprises ce qu’elle qualifie de répression contre la dissidence et la liberté d’expression en Inde.

L’annonce de l’arrêt des opérations intervient à un moment où les critiques accusent le Premier ministre indien Narendra Modi et son gouvernement nationaliste hindou de brandir de plus en plus des lois pour faire taire les militants des droits de l’homme, les intellectuels, les cinéastes, les étudiants et les journalistes.

Sous la direction de M. Modi, disent les critiques, l’Inde devient notoirement intolérante, avec sa répression de la dissidence d’une ampleur sans précédent.

Les dirigeants du parti de M. Modi ont régulièrement qualifié les critiques d ‘«anti-nationaux» et les autorités ont traité de nombreux défenseurs des droits et militants d’une main de fer.

