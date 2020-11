Taika Waititi continue de compléter la liste des invités sélectionnés qui rejoindront Thor dans sa quatrième aventure solo: “Love and Thunder”. Après avoir confirmé le retour de Natalie Portman en tant que Jane Foster, Tessa Thompson en tant que Valkyria et l’incorporation de Christian Bale en tant que méchant non divulgué, il a maintenant été confirmé que deux des plus célèbres Gardiens de la Galaxie accompagnaient le dieu du tonnerre.

Tel que rapporté par nme.com, l’acteur Chris Pratt, qui joue le leader du Guardian Star-Lord, a été officiellement confirmé pour le film mettant en vedette Chris Hemsworth. Cela est cohérent avec l’idée que Love and Thunder commencera immédiatement après la fin de “Avengers: Endgame”, avec Thor accompagnant le groupe de héros de l’espace dans leur mission de trouver Gamora.

Avec Pratt à bord du projet, le plus logique est de penser qu’il n’arrivera pas seul, mais qu’il sera accompagné d’autres membres des Gardiens de la Galaxie, comme Groot (Vin Diesel), Rocket Racoon (Bradley Cooper) ou Gamora elle-même (Zoe Saldana) ). Pour le moment, Marvel n’a confirmé aucune autre star, mais les derniers commentaires de Diesel pourraient suggérer le retour de l’homme de l’arbre attachant.

Le protagoniste de “Bloodshot”, qui travaille déjà sur sa suite, a été récemment vu à Sydney, en Australie, où Natalie Portman est également, probablement en train d’assister au processus de pré-production de “Thor: Love and Thunder”.

“J’ai hâte que James Gunn commence Guardians of the Galaxy 3”, a-t-il déclaré dans une interview tout en faisant la promotion de “Bloodshot”. «Il est avec ‘The Suicide Squad’ maintenant, mais il va être livré avec Vol.3 et Thor également. Le réalisateur m’a dit que “Love and Thunder” incorporera plusieurs des Gardiens de la Galaxie “, a-t-il ajouté.

Tenant compte du fait que la dernière fois que Thor a été vu à la fin de «Endgame», il était accompagné de tous les membres des Gardiens, il est fort probable que dans les semaines à venir, il sera confirmé au reste de la distribution, qu’au moins ils auront un camée dans la prochaine odyssée spatiale de l’héritier d’Asgard.

“Thor: Love and Thunder” devrait sortir le 11 février 2022.