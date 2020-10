Amour interdit? Ana Gabriel a dédié une chanson à Verónica Castro | Réforme

Les internautes sur les réseaux sociaux ont fait sensation avec #AnaGabriel en s’assurant que la chanson du chanteur Ana Gabriel, “Simply Friends” était dédié à la célèbre et aimée actrice mexicaine Veronica Castro.

Aujourd’hui, Twitter est devenu fou pour faire de la célèbre chanteuse une tendance des années 80, Ana Gabriel, et maintenant c’est devenu un sujet de conversation quand il est apparu qu’elle a dédié une de ses chansons à Verónica Castro.

Il semble que le thème “Juste amis” aurait été inspiré par l’actrice la plus célèbre et la plus aimée de la télévision mexicaine dans les années 80, puisque la chanson parle d’une femme qui était très jolie dans sa jeunesse et qui a volé les regards à plus d’un.

C’est ainsi que les utilisateurs de Twitter affirment que le succès de 1988 a été dédié à Verónica, qui depuis quelques mois est au milieu de la polémique, puisque selon le journaliste Jorge Carvajal il y avait une romance entre les deux célébrités.

Ces rumeurs ont commencé et c’est là que l’on a commencé à spéculer si les paroles des chansons d’Ana Gabriel sont dédiées aux femmes, puisqu’elles parlent d’amours cachés et de faire dire à l’opinion publique quand une personne est aimée.

«Combien pourrais-je leur donner pour leur crier notre amour, pour leur dire que lorsque nous fermons la porte, nous nous aimons de manière incontrôlable, que nous nous réveillons en nous embrassant avec le désir de continuer à nous aimer, mais ils n’acceptent pas vraiment notre amour», dit-il dans une partie de la chanson.

Ce ne sont que quelques fragments de la chanson qui montrent clairement qu’il est nécessaire de crier au monde un amour interdit.

Il ne fait aucun doute que les choses ont beaucoup changé, cependant, au cours des dernières décennies, il était mal vu de faire de la libre expression de la sexualité et encore moins pourrait-on parler d’une romance entre deux femmes.

Maintenant, certains mèmes ont commencé à se créer là où entre également la célèbre animatrice Yolanda Andrade, avec qui on avait dit qu’elle avait eu une relation amoureuse, cependant, les deux l’ont démentie et rien n’a été confirmé, à part des rumeurs.

C’est ainsi qu’ils disent qu’il y aurait une bataille entre Andrade et Gabriel, parce que les nouvelles générations sont surprises par ces événements.

Il y a quelques jours, la chanteuse Ana Gabriel a surpris ses followers en interprétant en live et sans accompagnateur musical l’un de ses tubes les plus appréciés en a cappella lors d’une diffusion sur Instagram.

Pendant près d’une heure, la chanteuse romantique bien-aimée a également répondu aux questions et discuté de certains secrets de sa vie quotidienne, et il convient de mentionner que cette année, Ana Gabriel célèbre 46 ans de carrière professionnelle dans le show business.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est le 15 septembre 1974 qu’elle a fait ses débuts, lors d’une célébration des dates nationales mexicaines à Tijuana et maintenant, à 66 ans, l’interprète de “Quien como tú” espère revenir sur scène en 2021 avec nouveaux concerts.

Pendant ce temps, il a ravi ses fans les plus fidèles dans diverses parties du monde avec une courte performance de “Simply Friends”, sorti en 1988.

Ces 46 ans n’auraient pas été possibles si vous en tant que public, en tant que fans, ne m’aviez pas tenu la main, si vous n’étiez pas allé à mes concerts », a-t-il déclaré.

Comme prévu, les followers du chanteur mexicain ont rempli leurs réseaux sociaux d’éloges et de félicitations pour sa carrière.

C’est ma reine de la musique romantique »;« J’aime cette chanson, belle Ana Gabriel »;« Félicitations pour ton 46e anniversaire »;« Personne comme toi, ma grande Ana Gabriel »;« Que les succès continuent, tu es une grande chanteuse “, ont-ils commenté.

