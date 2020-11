Amour secret! Rihanna et Travis Scott étaient ensemble depuis plusieurs mois | AP

Avant le rappeur Travis Scott était dans un relation Il serait avec la mondaine et femme d’affaires Kylie et ils avaient une fille, il sortait secrètement avec le chanteur Rihanna depuis plusieurs mois, une expérience que très peu de gens connaissaient.

C’est vrai, c’était en 2015, quand Travis Scott et Rihanna avaient une relation secret, selon l’ancien rédacteur en chef du Complexe Lawrence Schlossman.

Lawrence et son co-animateur de “Throwing Fits”, James Harris, ont discuté de la romance secrète lors d’un épisode de leur émission, auquel assistait un collègue journaliste Jonah Weiner.

Alors que les trois hommes parlaient de célébrités qui détestaient les choses qui étaient écrites à leur sujet, Lawrence a partagé son expérience avec Travis en 2015.

Tout est venu de Lawrence annonçant la nouvelle de la relation de Travis et Rihanna, bien que sa décision d’exposer Travis et Rihanna ait nui au lien de Complex avec Travis à l’époque.

C’était en 2015/2016, quand j’ai écrit ceci, mais apparemment, pour les prochaines années, je m’en plaindrais. “

A ce moment-là, l’ancien rédacteur en chef s’est rendu compte que le chanteur avait interrompu une partie de son interview parce qu’il se cachait avec Rihanna et plus tard, lorsqu’il a posé des questions sur la relation, Travis n’a pas mis d’étiquette dessus.

C’est ainsi que lors du podcast Throwing Fits, Lawrence a déclaré que garder le secret était probablement quelque chose de mutuel et pas seulement du rappeur.

Ce n’est pas parce qu’il dit: «Ne dis à personne que je saccage Rihanna». C’est parce que Rihanna dit: “ Ne dis à personne que je détruis Travis Scott, s’il te plaît. ” C’est évidemment embarrassant. “

Comme vous vous en souvenez, Rihanna et Travis ils ont collaboré sur la chanson «B *** h Better Have My Money» en 2015, et cet automne, on disait qu’ils sortiraient ensemble.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Il convient de mentionner qu’il n’est pas clair quand les choses se sont fanées, cependant, en avril 2017, Travis a commencé à sortir avec la mondaine Kylie Jenner et peu de temps après leur rencontre, ils ont conçu leur fille, Stormi Webster, née en février 2018.

Le couple s’est séparé en septembre 2019, mais ils sont restés amicaux et continuent de parenter leur fille de deux ans de manière amicale et ont même partagé à Los Angeles pendant l’isolement du virus.

Comme nous l’avons mentionné, cela faisait déjà quelques mois que Kylie et Travis Ils ont mis fin à leur relation amoureuse, cependant, ils ont dû rester en contact et maintenir une relation cordiale pour le bien de leur fille Stormi.

La priorité numéro un de Kylie et Travis est une relation parentale saine et partagée pour le bien de leur fille, Stormi. Ils ont passé beaucoup de temps et ont même célébré Halloween ensemble parce qu’ils veulent toujours créer des souvenirs de famille ensemble. “

Malheureusement, on dit que bien que Kylie et Travis passent beaucoup de temps ensemble pour le petit Stormi, il n’est pas du tout certain qu’ils reprendront leur relation amoureuse.

Kylie n’est pas sûre de ce que sera son avenir romantique et si cela inclura quelqu’un de nouveau ou si elle reviendra un jour à Travis. Il est sûr de dire que son objectif principal est Stormi et ses entreprises. Et quand il s’agit de Stormi, elle veut qu’elle ait la meilleure vie possible et cela signifie passer du temps de qualité et une vie avec son père. “

Cependant, il y a quelques mois, une source a informé TMZ que le socialiste Kylie Jenner et Travis Scott Ils avaient repris leur relation après avoir mis une pause, mais le rappeur et la femme d’affaires ont décidé de la garder privée, c’est donc quelque chose qui n’a pas été confirmé jusqu’à présent.

Cela peut vous intéresser: il avoue! Travis Scott et ce qu’il pense de Kylie Jenner