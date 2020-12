Amoureuse de la bouche, Sophie Turner est prise dans le feu de l’action avec Joe Jonas | INSTAGRAM

Il semble que cette année 2020 ne cessera de nous surprendre jusqu’au dernier moment, il y a eu toutes sortes d’actualités, scandales médiatiques, réalisations et autres, et autour du célèbre couple formé par l’actrice Sophie Turner et la chanteuse Joe Jonas ils ne sont pas laissés pour compte.

Bien que, après une longue relation Pleine d’amour et un soutien inconditionnel, ils ont finalement décidé de se marier au milieu de l’année dernière, et à partir de ce moment, nous les avons vus très heureux, plus actuellement qu’ils partagent l’éducation de leur petit bébé, Willa, cependant, ce n’est pas de dont nous parlerons dans les paragraphes suivants.

Tout s’est passé à l’été 2019 lorsque le Couple heureux compagnie de leurs premières semaines de mariage, ils célébraient juste leur lune de miel dans un hôtel luxueux et exclusif des Maldives paradisiaques, l’une des destinations les plus appréciées des plus grandes célébrités, en raison de ses belles plages, de ses mers et de ses services exclusifs, jusqu’à ce moment tout normal.

Cependant, comme les deux célébrités sont internationalement reconnues, elles n’y ont pas eu de paix ou d’intimité absolue, car on sait bien que les paparazzi font ce qu’ils peuvent pour capturer les meilleures photographies inédites d’un artiste reconnu, alors ils ont vu à cette occasion une excellente occasion de prenez des photos qui attireront l’attention du public.

Alors, malheureusement pour eux, les professionnels de la caméra et les envahisseurs de la vie privée ont réussi à capturer le moment le plus intime des jeunes mariés, c’est pourquoi, à travers des portails web, spécialisés dans la si méprisée par certains artistes de la “presse rose internationale” Certaines photographies super explicites ont été divulguées où le protagoniste de “Game of Throes” pratiquait le s3xo oral avec son partenaire dans une installation luxueuse, quel morceau de contenu non.

Joe et Sophie ont été si occupés pendant un moment, qu’aucun d’eux n’a remarqué que, à quelques mètres de là, quelqu’un les regardait attentivement, tout en prenant les images intrépides violant complètement l’intimité du célèbre, pour puis devenez viral.

Bien qu’à ce jour, aucun des deux personnages ne soit sorti pour dire quelque chose sur les images susmentionnées, ils ont donc laissé entendre que le fait ne les dérangeait pas du tout, et ils ont continué à profiter de leurs journées sur la lune exclusive et luxueuse. de miel.

En fait, il n’y a eu qu’une seule occasion où Turner et Jonas ont mentionné qu’ils voulaient garder la presse un peu loin, et c’est exactement des dernières semaines de la grossesse de l’actrice, ils ont également partagé quelques photos du processus qu’ils ont vécu ensemble. Dans cette étape belle et tendre de leur vie, ils sont actuellement les mêmes et à ce jour ils n’ont pas du tout montré le visage dont nous sommes certains est une belle fille.

Bien que s’ils ont été vus marchant dans certaines rues calmes de la ville où ils résident actuellement, le bébé a besoin de soins, de promenades, de bains de soleil et d’air frais pour grandir en bonne santé et heureux.

Nous ne perdons donc toujours pas espoir que peut-être dans quelques semaines ou quelques mois de plus ils nous présenteront au monde leur petite héritière, dont ils ont montré la fierté totale des deux et nous avons pu les voir (grâce aux paparazzi eux-mêmes) très heureux d’élever leur jolie poupée à la main.