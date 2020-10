Sorcières, citrouilles, fantômes et choses effrayantes! Aujourd’hui nous vous apportons les meilleures idées pour surprendre tout le monde avec votre table d’Halloween.

S’il y a quelque chose qui ne peut pas manquer à une table de fête, ce sont des bougies. Vous pouvez acheter des basiques, des couleurs ou des motifs d’horreur, ils auront tous l’air bien.

L’orange, le noir et le violet sont les couleurs d’Halloween par excellence. Nous pouvons les appliquer sur des assiettes, des couverts, des verres, des serviettes et des nappes.

Laissez vos esprits voler pour créer une pièce maîtresse fantastique. Il fera de votre dîner ou collation une rencontre inoubliable.

Les fleurs séchées et les branches d’arbres vont parfaitement avec le thème effrayant. D’eux, vous pouvez accrocher des bugs et des choses terrifiantes.

Les citrouilles classiques sont idéales pour décorer la table, également avec leur garniture, vous pouvez faire de délicieuses recettes.

Si vous préférez, vous pouvez concentrer votre décoration sur une seule idée. Rien n’est plus amusant qu’une table à thème, par exemple un laboratoire de savant fou, avec des flacons d’apothicaire et des tubes à essai.

Bien entendu, n’arrêtez pas de mettre en place toutes les décorations qui rendent votre table plus sombre. Comme des squelettes et des crânes, des araignées et des toiles d’araignées, des tombes, des chauves-souris et des chaudrons.

Vous pouvez même casser le schéma et opter pour une décoration totalement blanche, qui laissera votre salon aussi effrayant.

Les couverts, la vaisselle et les plateaux en argent antique donnent un air beaucoup plus terrifiant à votre table d’Halloween, n’est-ce pas?

Une autre astuce très simple consiste à décorer vos bouteilles et verres avec des dessins effrayants.

Les possibilités sont infinies, inspirez-vous de ces idées les plus originales.

Joyeux Halloween!