Une toute nouvelle bande-annonce a été publiée pour Hillbilly Elegy de Netflix, et les actrices Amy Adams et Glenn Close sont presque méconnaissables. Le film est un drame familial avec Close et Adams jouant avec respect une mère et une fille litigieuses. Les deux femmes ont subi un gros maquillage pour les rôles afin de représenter des versions de la famille appalachienne de l’auteur JD Vance, qui a écrit les mémoires sur lesquels le film est basé.

Dans la première bande-annonce, nous voyons Vance, joué par Gabriel Basso, se battre pour réconcilier sa famille avec où il est dans la vie et où il se dirige. Sa mère (Adams) est émotionnellement instable et a souffert de toxicomanie, tandis que ses grands-parents sont tous deux des alcooliques en convalescence, qui finissent par assumer la tutelle de lui. Les luttes de la famille commencent à déborder, et nous nous demandons comment, ou si, ils vont réparer les blessures qui ont créé le fossé entre eux. Le livre – intitulé Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis – est, à bien des égards, un commentaire sur la responsabilité personnelle en ce qui concerne certaines circonstances sociales et économiques, que le film peut également aborder.

De @realronhoward et @briangrazer et basé sur les mémoires à succès, voici la bande-annonce de HILLBILLY ELEGY avec Amy Adams et Glenn Close pic.twitter.com/KvolRCJ18c – NetflixFilm (@NetflixFilm) 14 octobre 2020

Hillbilly Elegy est réalisé par Ron Howard (Apollo 13, A Beautiful Mind), d’après un scénario de Vanessa Taylor (La forme de l’eau, Game of Thrones). Howard est également producteur exécutif aux côtés de son partenaire de cinéma de longue date Brian Grazer. En plus d’Adams, Close et Basso, le film met également en vedette Haley Bennett, Freida Pinto, Bo Hopkins et Owen Asztalos. Hillbilly Elegy devrait actuellement sortir le 24 novembre. Il jouera dans certains cinémas tout en étant également disponible en streaming sur Netflix.

Howard est un homme très occupé, car il a également récemment terminé un nouveau film documentaire, intitulé Rebuilding Paradise. Ce film – qui était un partenariat pour Howard and Grazer Imagine Entertainment et National Geographic Documentary Films – suit la reconstruction de Paradise, en Californie, à la suite des incendies dévastateurs de 2018 en Californie. Dans une interview avec The Guardian, Howard a parlé de sa vision du projet en disant: “Nous devons adopter une approche organique. Une fois que vous dites:” Ce n’est pas seulement ceci ou cela “, cela se politise:” Croyez-vous au climat changer ou pas? Mais c’est à peu près tout: il s’agit de nettoyer les broussailles et de changement climatique. “