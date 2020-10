Après avoir fait ses adieux à l’équipe originale de Ghost Hunters en 2014, Amy Bruni se réunit avec ses anciens membres de l’équipe pour un nouvel événement sans précédent de deux heures ce soir sur Travel Channel. Parfaitement effrayante pour Halloween, Bruni rejoint sa co-star de Kindred Spirits Adam Berry pour aider les enquêteurs de Ghost Nation, Jason Hawes, Steve Gonsalves, Dave Tango pour la toute nouvelle spéciale, Reunion in Hell. Tout en partageant des détails sur ses nouveaux mémoires, Life With the Afterlife: 13 vérités que j’ai apprises sur les fantômes, Bruni a déclaré à PopCulture.com qu’elle était vraiment ravie de renouer avec ses collègues enquêteurs pour la réunion prévue.

“C’était bien parce que l’activité là-bas était également très différente de ce qui y avait été à l’origine”, a déclaré Bruni dans notre série, PopCulture @ Home, à propos de leur enquête précédente ensemble pendant Ghost Hunters. «Ce qui est vraiment étrange, c’est que j’ai organisé le premier anniversaire de ma fille là-bas parce que je connais Denise, la propriétaire, et j’avais besoin d’un endroit qui puisse accueillir tout le monde. Et à la dernière minute, je me suis dit: ‘Denise, puis-je avoir un faire la fête chez vous? Et elle disait: «Bien sûr», donc j’ai une sorte d’histoire là-bas. Mais l’activité avait changé. Quelqu’un était venu et avait fait des choses, comme l’énergie qui avait en quelque sorte changé l’ambiance. Et c’était étrange. “

Bruni ajoute à quel point voir ses amis était “génial” même si beaucoup d’entre eux se rencontrent encore lors d’événements paranormaux au fil des ans. Cependant, cette année avait été différente au milieu de la pandémie en cours, séparant nombre d’entre eux. “Nous étions tous enfermés depuis si longtemps à cause de la pandémie et c’était donc agréable de pouvoir travailler ensemble”, a-t-elle déclaré. «Mais ensuite, c’était aussi agréable de se dire: ‘Hé, tu sais quoi, après ça, on peut juste passer du temps parce que nous avons tous été mis en quarantaine ensemble et testés et tout.’ C’était donc agréable de s’asseoir et de se rattraper et de se sentir comme si nous faisions à nouveau quelque chose de semi-normal. C’était un régal à de très nombreux niveaux. Et j’espère que nous pourrons le faire Plus d’entre eux.”

Bruni et les anciens membres de l’équipe Ghost Hunters visiteront à nouveau Seaview Terrace – le manoir de Rhode Island de 40000 pieds carrés la nuit d’Halloween, qui était la célèbre toile de fond du feuilleton gothique de 1966, Dark Shadows. Alors que l’équipe parcourt 100 ans d’histoire pour découvrir des phénomènes inexpliqués, Tango a fait écho aux sentiments de son ancien membre de l’équipe, admettant que c’était «fantastique» d’enquêter à nouveau ensemble.

“Toute chance que nous ayons de les voir et de passer du temps avec eux, nous la prendrons. C’était comme,” Retour aux blagues. Retour aux anciennes méthodes. ” C’est comme monter à nouveau sur un vélo », a déclaré Tango, avant d’ajouter à quel point il aime beaucoup Bruni et Berry. “C’est comme si le temps s’était arrêté et tout d’un coup – boum. Nous revoilà.” Hé, les gars. D’accord, faisons-le! ” C’était incroyable.”

Ghost Nation: Reunion in Hell est diffusé le samedi 31 octobre à 20 h HE sur Travel Channel. Pour en savoir plus sur les stars de Ghost Nation, tout ce qui est paranormal et tout ce qui bouge la nuit, restez à l’écoute des dernières nouvelles de PopCulture.com.