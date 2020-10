HISTOIRES CONNEXES

Amy Carlson est de retour dans le giron de CBS, trois ans après que Blue Bloods ait aveuglé ses téléspectateurs avec la révélation progressive que son personnage, Linda Reagan, avait été tué, hors écran.

Carlson devrait se reproduire lors de la saison 2 de FBI: Most Wanted en tant que Jackie Ward, un chasseur de primes vétéran qui a déjà croisé la route de Jess de Julian McMahon. Selon la date limite de notre site sœur, Jess est décrite comme «une force de la nature» et «bien dans son travail», mais comme une «épine dans le [FBI] du côté de l’équipe.

C’est en septembre 2017, lors de la première de la saison 8 de Blue Bloods, que les téléspectateurs ont progressivement glané que Danny Reagan était tragiquement veuf des mois plus tôt, lorsque sa femme Linda, une infirmière, a été tuée dans un accident d’évacuation médicale.

Depuis qu’elle s’est séparée de cette procédure CBS, Carlson a joué des rôles dans The Village de NBC et The Society de Netflix, tous ses précédents crédits télévisés incluent Law & Order: Trial by Jury (qui, comme la franchise FBI de CBS, a été engendrée par Dick Wolf), Third Watch et un autre monde.

De plus, Terry O’Quinn, ancien de Lost, reviendra sur FBI: Most Wanted en tant que Byron Lacroix, le père divorcé de Jess qui a «une grande personnalité et une dépendance au jeu».

FBI: Most Wanted reviendra avec la saison 2 dès novembre.

