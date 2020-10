La juge Amy Coney Barrett a prêté serment en tant que prochaine juge de la Cour suprême, à peine un mois après que le président Donald Trump l’a nommée pour remplacer feu la juge Ruth Bader Ginsburg. Barrett a été confirmée lors d’un vote en ligne au Sénat, aucun sénateur démocrate ne votant pour la confirmer et un seul républicain, la sénatrice du Maine, Susan Collins, votant contre. Barrett est le 115e juge de la Cour suprême de l’histoire du pays et la cinquième femme à siéger à la Cour.

Après le vote de confirmation, la Maison Blanche a accueilli la cérémonie de prestation de serment, le juge Clarence Thomas administrant le serment constitutionnel, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à The Hill avant l’événement. La Maison Blanche a organisé des cérémonies d’assermentation similaires pour les juges Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, mais des questions ont été soulevées sur l’organisation de l’événement pendant la pandémie de coronavirus. Plusieurs cas de coronavirus étaient liés à la cérémonie de la Rose Garden le mois dernier lorsque Trump a officiellement nommé Barrett, Trump lui-même ayant été diagnostiqué avec le COVID-19 jours plus tard.

La juge Amy Coney Barrett est assermentée par le juge Clarence Thomas. Vidéo complète ici: https://t.co/wfMbdo7NTt pic.twitter.com/UcBUX6CQnU – CSPAN (@cspan) 27 octobre 2020

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a déclaré que la distanciation sociale serait encouragée pour la cérémonie d’assermentation de Barrett et qu’elle se tiendrait à l’extérieur. “Le tout premier événement, bien qu’il y ait beaucoup de connexions qui ont été établies avec qui était à l’événement et qui l’a suivi, nous avons pu examiner cela et suivre jusqu’à trois zones différentes où le virus a effectivement infecté différentes personnes au sein de la Maison Blanche », a déclaré lundi Meadows aux journalistes. “Donc, tout n’est pas venu de cet événement particulier.” Il a ajouté plus tard que la Maison Blanche «ferait de son mieux» pour encourager la distanciation sociale.

Steve Mnuchin, Maureen Scalia, Robert O’Brien, Mark Meadows, Mike Lee, Ted Cruz, James Lankford, Martha McSally, Elaine Chao, Virginia Thomas parmi les invités ici à la Maison Blanche pour le serment d’Amy Coney Barrett. pic.twitter.com/Vh2YGx7fhW – Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 27 octobre 2020

Avant l’événement, les sénateurs républicains étaient divisés pour assister à l’événement. Le sénateur Kevin Cramer du Dakota du Nord a déclaré à CNN qu’il prévoyait d’y aller car il s’agissait d’un événement en plein air. “Il semble que c’est un événement en plein air, je veux dire, cela aiderait certainement”, a déclaré Cramer. “De toute évidence, beaucoup plus d’espace, ainsi que l’air pur, donc je ne suis pas, je ne suis pas trop inquiet. Je ne suis certainement pas inquiet pour moi. Je ferai ma part. »Le sénateur Rick Scott a dit qu’il n’avait pas encore décidé, ajoutant qu’il était« important que les gens portent des masques et qu’ils prennent de la distance sociale ».

Le voyage rapide de Barrett de candidat à la justice a été critiqué par les démocrates, qui ont fait valoir qu’il était trop proche de l’élection présidentielle du 3 novembre. Garland pour remplacer Antonin Scalia en février 2016. En tant que parti minoritaire, les démocrates ne pouvaient pas arrêter le processus, et les républicains ont fait valoir que cette fois était différente parce que la Maison-Blanche et le Sénat sont détenus par le même parti.