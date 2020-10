Lundi marque le premier des quatre jours d’audiences de confirmation du choix du président Donald Trump de pourvoir le siège de Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême, la juge Amy Coney Barrett. Il existe plusieurs façons de regarder l’audience, qui débutera à 9 h le lundi, y compris à la télévision et en direct en ligne.

La plupart des chaînes d’information, y compris CBS News, commenceront à diffuser à 9 h. Regardez sur votre mobile ou appareil de diffusion en direct sur CBS News via la vidéo intégrée ci-dessous. Vous pouvez également suivre les mises à jour en direct sur CBSNews.com. Les événements de lundi comprendront des déclarations d’ouverture et des présentations, ainsi que Barrett prêtant serment et prononçant sa propre déclaration.

Le président du comité judiciaire du Sénat, Lindsey Graham, prononcera une déclaration d’ouverture, suivi de la membre de classement Dianne Feinstein et du reste des membres du comité. Les sénateurs disposeront de 10 minutes, en alternance entre les partis. Après cela, vient l’introduction de Barrett par les sénateurs Todd Young et Michael Braun, tous deux républicains de son État d’origine, l’Indiana, ainsi que par la professeure Patricia O’Hara de la Notre Dame Law School, où Barrett a enseigné avant de devenir juge fédéral en 2017.

Mardi et mercredi, il y aura deux séries de questions au cours desquelles chaque sénateur aura la possibilité de poser des questions. Les sénateurs auront 30 minutes chacun pour interroger Barrett au premier tour. Les questions du deuxième tour dureront 20 minutes par sénateur. Jeudi, des témoins extérieurs témoigneront pour soutenir ou s’opposer à sa nomination.

Les démocrates du comité judiciaire du Sénat ont déclaré dimanche qu’un questionnaire que Barrett avait rempli une partie du processus de nomination du comité manquait toujours de matériel, même après avoir déposé un questionnaire supplémentaire avec des informations supplémentaires vendredi. Le Sénat sous contrôle républicain va de l’avant avec la confirmation à un rythme qui n’est pas caractéristique de la chambre, car eux et Trump veulent qu’elle soit confirmée avant les élections. Les démocrates disent que la nomination est illégitime, invoquant la proximité du jour du scrutin.

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a laissé entendre dimanche que les démocrates “ne fourniraient pas le quorum” nécessaire pour le vote en commission et au Sénat au complet, dans l’espoir de retarder les travaux et de forcer les républicains à retarder un vote jusqu’après l’élection présidentielle.

Trump a nommé Barrett pour succéder à Ginsburg le mois dernier. Si Barrett, 48 ans, est confirmée, elle sera la troisième nomination de Trump, et son ajout à la plus haute cour du pays élargira sa majorité conservatrice 6-3.

Certains membres du comité sont dans des combats de réélection difficiles: le président Lindsey Graham de la Caroline du Sud et les républicains Joni Ernst de l’Iowa et Tillis de la Caroline du Nord. Les yeux seront également tournés vers le sénateur Kamala Harris de Californie, candidat démocrate à la présidence. Ancienne procureure, Harris a attiré l’attention pour son interrogatoire du juge Brett Kavanaugh lors de ses auditions de confirmation contentieuses en 2018. Harris devrait participer aux audiences à distance de son bureau du Sénat, citant “le refus des républicains du Comité judiciaire de prendre des mesures de bon sens pour protéger les membres , des aides, des travailleurs du complexe du Capitole et des membres des médias. “