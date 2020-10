dernières nouvelles

Il n’y a pas eu de surprises à la onzième heure – Amy Coney Barrett a obtenu les votes dont elle avait besoin pour être confirmée à la Cour suprême des États-Unis, qui est désormais résolument conservatrice.

Président TrumpLe choix du défunt Justice Ruth Bader Ginsburg a été confirmé par le Sénat lundi avec un total final de 52 à 48 … avec le sénateur Susan Collins en tant que seul républicain à se joindre à tous les démocrates du Sénat pour voter non.

La confirmation intervient à peine 8 jours avant le jour du scrutin et après que la nomination de Barrett ait été accélérée malgré un tollé des démocrates, qui pensent que le peuple américain devrait avoir son mot à dire dans la composition de la plus haute cour du pays.

Les démocrates du Sénat ont soufflé et bouffé tout en étant incapables d’arrêter la confirmation de Barrett … et quand tout a été dit et fait, une majorité du Sénat a négligé le précédent récent et déterminé que l’ACB méritait une place sur SCOTUS.

Justice Clarence Thomas devrait assermenter Barrett à la Maison Blanche lors de la cérémonie en plein air de ce soir.

Comme vous le savez … la confirmation de Barrett donne aux conservateurs une majorité de 6 contre 3 à la Haute Cour, où elle est susceptible de servir pendant des décennies car elle n’a que 48 ans.

Préparez-vous … les droits à l’avortement, la loi sur les soins abordables, les droits des LGBTQ, les droits de vote et des tonnes d’autres questions et politiques fondamentales sont désormais dans la ligne de mire des juges.