Les sénateurs républicains ont voté pour confirmer la juge Amy Coney Barrett en tant que prochain juge de la Cour suprême, renforçant ainsi la tendance conservatrice de la cour pour les générations à venir. Coney Barrett, 48 ans, a été confirmé exactement une semaine avant le jour des élections et un mois après le décès de l’icône libérale, la juge Ruth Bader Ginsburg. Les démocrates étaient impuissants à empêcher la confirmation rapide de Coney Barrett et un seul républicain a voté contre la confirmation de Coney Barrett. Le décompte final des votes était de 52 à 48.

La confirmation de Barrett sera la plus proche qu’un juge de la Cour suprême ait été approuvé à une élection présidentielle dans l’histoire et la première fois qu’une justice a été confirmée sans un seul vote du parti minoritaire, note l’Associated Press. Les républicains détiennent 53 sièges et n’ont eu besoin que de 51 voix pour confirmer Coney Barrett, donnant à la sénatrice du Maine Susan Collins l’occasion de voter contre la confirmation alors qu’elle fait face à une campagne de réélection difficile. La sénatrice Lisa Murkowski de l’Alaska s’est jointe aux démocrates pour voter contre le vote de procédure dimanche, mais elle a finalement voté pour Coney Barrett, comme elle l’a dit ce week-end.

#RUPTURE: Le Sénat américain CONFIRME que la juge Amy Coney Barrett est juge associée à la Cour suprême des États-Unis, 52-48. #SCOTUS https://t.co/4x0qZJhUfx pic.twitter.com/GPgaMY0FVR – CSPAN (@cspan) 27 octobre 2020

“Je pense que la seule façon de nous remettre sur la voie de l’examen approprié des candidats à la magistrature est d’évaluer le juge Barrett comme nous voudrions être jugés – sur le mérite de ses qualifications. Et nous le faisons lorsque cette dernière question viendra avant nous. Et quand ce sera le cas, je serai un oui », a déclaré Murkowski samedi, rapporte CNN.

Les démocrates ont exprimé à plusieurs reprises leur opposition à la confirmation de Coney Barrett, arguant qu’elle était trop proche des élections et mettait en péril l’avenir de la loi sur les soins abordables, le droit à l’avortement et le mariage homosexuel. En février 2016, les républicains du Sénat ont même refusé de tenir des auditions sur la nomination par le président Barack Obama de Merrick Garland pour remplacer Antonin Scalia parce que c’était trop proche de cette élection. Cette fois, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a fait valoir que la situation était différente parce que le président et la Maison Blanche sont détenus par le même parti. Cependant, les démocrates ne pouvaient rien faire pour arrêter le processus de confirmation. Les sénateurs démocrates du Comité judiciaire du Sénat ont boycotté le vote pour faire avancer la nomination en mettant des photos de personnes qui comptent sur l’ACA.

Coney Barrett était professeur à Notre-Dame avant que Trump ne la nomme juge à la Cour d’appel américaine du septième circuit en 2017. Trump l’a nommée pour occuper le siège de Ginsburg le 26 septembre, huit jours seulement après la mort de Ginsburg. Elle est la troisième juge de la Cour suprême nommée par Trump à être confirmée en un seul mandat.