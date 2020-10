Amy (Duggar) King, une cousine de la famille Duggar présentée sur Counting On de TLC, s’est rendue sur Instagram dimanche pour appeler un troll qui lui a dit de “accélérer le rythme” et de tomber enceinte de nouveau. Contrairement aux célèbres membres de la famille Duggar, le roi de 33 ans n’a qu’un seul enfant, Daxton, un fils d’un an. King n’est pas pressé d’avoir un autre bébé et a dit qu’il était «épuisant» d’être constamment comparé à d’autres personnes.

King a partagé une capture d’écran du message direct impoli qu’elle a reçu. La personne a dit à King qu’elle était “une bonne maman, mais n’êtes-vous pas un peu en retard sur d’autres personnes célèbres qui ont 4 bébés à 20 ans?” Le troll a dit à King qu’elle était «égoïste avec votre vie» parce qu’elle n’avait qu’un enfant. “Accélérez le rythme que vous auriez dû être à nouveau enceinte comme hier”, a écrit la personne. “Ok, bien, si tu as besoin d’aide pour perdre du poids, je peux t’aider. Juste DM … tellement d’amour.”

L’ancienne star de Counting On était “sidérée” que n’importe qui aurait “l’audace de taper ces mots à n’importe qui”, en particulier à un inconnu. King a déclaré que sa grossesse avec Daxton n’était pas facile et qu’elle guérissait toujours. “Les césariennes ne sont pas une blague et le vertige est / a été très dur pour moi. J’ai toujours le vertige parfois mais je deviens plus fort chaque jour”, écrit King. Elle a noté à quel point elle était “fatiguée”, en particulier avec la pandémie de coronavirus en cours.

«Cette pandémie a été si dure pour tant de gens et mon entreprise a été touchée comme tant d’autres», a écrit King. «Je dois être sur mon A-game. Je dois tout donner. Je dois rester créatif et me concentrer sur 3130. Les enfants sont une telle bénédiction, mais je ne peux pas imaginer être à nouveau enceinte maintenant. être démotivé, émotif, stressé et pas dans un bon espace libre et c’est normal de l’admettre. “

King a dit qu’elle était une “maman très pratique” et accorde à Daxton toute son attention afin qu’elle ne manque aucune partie de lui en grandissant. “Un corps de femme n’est pas une usine !! Oui, nos corps peuvent faire des choses miraculeuses! Mais je déteste cette phrase” pop-out “euh. “Et nos corps subissent beaucoup de choses!” Elle a souligné plus tard qu’elle était enfant unique et a déclaré que certaines femmes étaient «conçues pour ne pas avoir de familles nombreuses». Elle est l’une d’entre elles, a-t-elle écrit, même si elle pourrait envisager l’adoption à l’avenir.

“C’est épuisant d’être toujours comparé aux autres”, a conclu King. «Je suis dans la trentaine maintenant, loin de ce spectacle et j’en ai tellement fini. Il faut juste que ça s’arrête.

Bien que King et les Duggars ne soient pas toujours sur la même longueur d’onde, ils ont mis leurs différences de côté après la naissance de Daxton. En novembre 2019, la famille Duggar a partagé des photos de leur première rencontre avec leur nouveau cousin. King et son mari Dillon King ont accueilli Daxton par césarienne en octobre 2019. Les Kings se sont mariés en Arkansas en 2015.