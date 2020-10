Amy Roloff dit au revoir à la ferme alors qu’elle se prépare à quitter la ferme familiale et à rentrer chez elle avec son fiancé Chris Marek. Dans un aperçu exclusif de PopCulture du tout nouvel épisode de mardi de Little People, Big World, la star de TLC revient sur les décennies qu’elle a passées chez elle, son divorce d’avec son ex-mari Matt Roloff et les sentiments “étranges” qu’elle a en la quittant. tout derrière pour un nouveau départ.

Emballant les derniers articles pour emménager dans la nouvelle maison, Amy confie à Marek que même après avoir accepté le rachat de Matt et planifié sa transition hors de la ferme, c’est toujours une expérience surréaliste de partir. «C’est tellement bizarre», dit-elle à son futur mari. “Peut-être que c’est parce que j’y ai pensé pendant si longtemps – déménager, rachat, et tout – que ce n’est que la progression naturelle mais pourtant, on a toujours l’impression … comme si c’était enfin là, un peu bizarre. Toujours bizarre.”

Marek note que le lendemain matin, lorsqu’ils se réveilleront ensemble dans leur nouvelle maison, ce sera encore plus étrange, et il faudra “probablement une minute pour comprendre où nous en sommes”. Laissant Amy superviser les finitions des déménageurs, Marek se rend ensemble chez eux pour commencer à déballer, donnant à la mère de quatre enfants le temps de revenir sur toute la vie qu’elle a menée dans ces quatre murs.

«Je veux dire, évidemment, vous savez, vous entrez dans quelque chose, bien sûr, je penserais toujours que c’est pour toujours, et c’est tout», dit-elle. «Et tu sais, nous resterions probablement à la ferme jusqu’à ma mort. Ayant finalisé son divorce d’avec l’ex Matt en 2017 après 27 ans de mariage, Amy revient sur la fin de son mariage. «Je n’ai jamais prévu de déménager, mais je n’ai jamais non plus prévu de divorcer», explique-t-elle. “Tu sais, la vie arrive. C’est une grande époque de ma vie terminée, chapitre terminé.”

Passer à autre chose est «très étrange», dit Amy, faisant une dernière promenade dans ce qui était autrefois la maison de sa famille. «Je ne pense pas que ça m’a frappé», ajoute-t-elle. “C’est comme si j’aurais dû faire une fête, ou un deuil, ou je ne sais pas quoi. C’est très surréaliste … 30 ans et ‘pouf’, je suis sorti.” Little People, Big World est diffusé les mardis à 21 h HE sur TLC. Pour en savoir plus sur les Roloff de PopCulture, cliquez ici.