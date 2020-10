Zach Roloff a de grands projets en ce qui concerne la ferme de sa famille. Dans un aperçu PEOPLE de Little People, finale de la saison de Big World mardi, Zach évoque la possibilité d’acheter Roloff Farms pour sa femme Tori et leurs deux enfants, Jackson, 3 ans, et Lilah, 11 mois, avec maman Amy Roloff. Regarder le aperçu ici.

«Je suis un peu nerveux de dire à ma mère que je veux acheter la ferme, car je ne sais pas quelle sera sa réaction», dit Zach à la caméra en approchant de sa mère l’idée. Amy a copropriété la ferme familiale avec son ex-mari Matt Roloff pendant près de trois décennies avant qu’Amy n’accepte la saison dernière de laisser Matt racheter sa part après leur divorce en 2016.

«Une chose dont Tori et moi avons parlé, nous avons discuté, peut-être que nous pouvons emménager ici», dit Zach à sa mère. “Peut-être que nous pouvons être ceux qui reprennent la ferme, achètent l’endroit.” Le père de deux enfants continue qu’il veut que ses deux enfants «grandissent dans la propriété», ajoutant: «Peut-être que cela pourrait être une option pour Tori et moi».

La nouvelle surprend Amy, d’autant plus que son frère jumeau, Jeremy Roloff, a également évoqué la possibilité de racheter la ferme familiale. “Je pense que j’ai été choquée de ne même pas pouvoir répondre”, raconte Amy à la caméra. «C’était définitivement une surprise. Je ne savais pas qu’il y pensait. Je sais que Jeremy y réfléchit depuis un certain temps. Cela change soudainement la façon dont Matt et moi regardons cette propriété.

Amy vient de prendre la décision difficile de déménager de la maison familiale afin de commencer une vie avec son fiancé Chris Marek dans une nouvelle maison, disant à son futur mari plus tôt cette saison que faire ses valises après trois décennies était «tellement bizarre». Elle a déclaré dans un épisode de l’émission TLC plus tôt ce mois-ci: “C’est peut-être parce que j’y ai pensé pendant si longtemps – déménagement, rachat, et tout – que ce n’est que la progression naturelle, mais pourtant, cela me semble toujours … comme si c’était enfin là, un peu bizarre. Toujours bizarre. “

«Je veux dire, évidemment, tu sais, tu entres dans quelque chose, bien sûr, je penserais toujours que c’est pour toujours, et ça y est,» continua-t-elle en quittant la maison qu’elle et Matt partageaient autrefois. «Je n’avais jamais prévu de déménager mais je n’avais jamais prévu de divorcer non plus. Tu sais, la vie arrive. C’est une grande époque de ma vie terminée, chapitre terminé. Little People, Big World est diffusé les mardis à 21 h HE sur TLC. Pour en savoir plus sur les Roloff de PopCulture, cliquez ici.