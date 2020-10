Ana Bárbara et Chiquis Rivera ravissent avec des tenues similaires | Instagram

La chanteuse Ana Barbara a partagé une photo à côté de Chiquis Rivera où ils portent des tenues où certains détails coïncident, ils sont tous les deux vraiment impressionnants! malgré la différence de leurs chiffres.

Comment tu te souviens Chiquis Rivera C’est une fille bien roulée avec de grands charmes, tant dans la partie supérieure que dans la partie inférieure, elle n’est pas très grande donc ses courbes ressortent encore plus, elles attirent toujours l’attention sur ses variations et aussi dans ses photos ou vidéos.

En revanche, Ana Bárbara est beaucoup plus grande que Chiquis, sa silhouette est plus mince et plus stylisée, elle n’est pas aussi voluptueuse que son partenaire mais elle attire tout de même l’attention des messieurs.

Tous deux participent au programme depuis longtemps. “J’ai du talent, beaucoup de talent«À chaque fois qu’ils lancent un nouveau programme, ils portent des tenues assez frappantes dignes des célébrités qu’elles sont, toutes deux sont dédiées à la musique, également du même genre que la célèbre régionale mexicaine.

Il paraît que Chiquis Rivera et Ana Bárbara était d’accord avec elle avec leurs costumes, d’une part la fille de Jenni Rivera porte ce qui semble être une robe noire (la photo n’est pas complète) a également un col large, des manches transparentes et sur le une partie du cou lui-même a des fils qui recouvrent ses épaules.

Quant à la chanteuse de la chanson “Bandido”, elle porte trois vêtements: un pantalon, un haut extrêmement petit ainsi qu’un court et une sorte de veste, mais c’est totalement transparent, le haut et le pantalon semblent être en cuir et Elle porte également des fils dans son haut similaires à ceux de Chiquis Rivera mais elle ne se comporte pas dans la partie avant de sa tenue, une autre coïncidence est qu’ils ont décidé de montrer ses cheveux.

Si vous voulez voir la photo, cliquez sur le LIEN suivant pour pouvoir profiter du panorama.

Ma reine ici dans les joues un autre jour d’aventures @tengotalentomuchotalento a écrit le chanteur.

Ana Barbara Elle porte généralement des tenues plutôt coquettes dans ses émissions «J’ai beaucoup de talent», non seulement captive par sa beauté mais aussi par son charisme et sa personnalité.

Le nom complet de la chanteuse et auteur-compositeur en plus d’être une actrice, chorégraphe et productrice mexicaine, est Altagracia Ugalde Motta, mais elle est internationalement connue sous le nom d’Ana Bárbara, elle est originaire de Río Verde, San Luis Potosí, Mexique, actuellement elle a 49 ans, la chanteuse Elle maintient une silhouette exquise, qui fait sûrement l’envie des filles de 20 ans plus jeunes qu’elle.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Elle est également connue sous le nom de “Queen Grupera”, en plus de la régionale mexicaine, elle chante également de la pop et de la musique andine, elle a trois enfants Emiliano, José Manuel et Gerónimo tous les trois sont la lumière de sa vie, ils sont tout aussi beaux qu’elle, Ana Bárbara a a eu plusieurs apparitions au cinéma et à la télévision, cependant, ses apparitions au cinéma n’en ont été qu’une, comme pour la télévision elles ont été beaucoup plus.

Ana Bárbara est l’une des rares artistes à avoir des chansons principales pour certains feuilletons et films, au total il y en a quatre et 3 pour les films respectivement, vous en reconnaîtrez peut-être quelques-unes.

Je voulais oublier Une âme perdue Chance je suis la femme Tout avec toi Bandit Deux câlins

Ana Bárbara et Chiquis Rivera se considèrent tous deux de très bons amis, car ils ont beaucoup partagé tout au long du programme, une autre grande coïncidence est que leur personnage est similaire et très facile à gérer, bien sûr, car dans tout il y a certaines différences, malgré cela Ils s’entendent plutôt bien et on le voit à travers les programmes et publications sur leurs réseaux sociaux.

Lire aussi: Barbara annonce une possible tournée avec Paquita la del Barrio