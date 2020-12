Ana Cheri gâte ses admirateurs avant de s’endormir | Instagram

La belle fille de fitness Ana Cheri une fois de plus plein de soupirs à ses millions de followers en partageant une vidéo provocante avec laquelle ils ont sûrement rêvé la nuit dernière, car elle était extrêmement belle et ses attributs à mille.

Ana Cheri a partagé une vidéo hier soir sur ses histoires Instagram où elle montrait sa belle silhouette en souhaitant à ses abonnés une bonne nuit.

Et c’est qu’apparemment la mannequin américaine Ana Cheri adore poser avec des vêtements en filet, que ce soit des hauts, des robes ou des bas, comme elle l’a fait à cette occasion mais avec sa lingerie.

Nul doute qu’Ana Cheri a réussi à devenir une célébrité et des stars des réseaux sociaux grâce à sa personnalité et à chacune de ses publications et ce n’est pas pour le simple fait d’être mannequin et de partager des photos audacieuses, mais pour toutes les activités que vous faites sur vos comptes de réseaux sociaux.

Ana Cheri En plus de me soucier de son physique, je motive aussi les autres à commencer à prendre soin de leur corps à la fois physiquement et émotionnellement, puisque le mannequin est une coach fitness, donc elle est consciente de ses fans et de ceux qui l’engagent pour commencer à changer. votre vie grâce à l’exercice et à une bonne alimentation.

Il est tellement conscient de ses adeptes qu’il leur plaît constamment avec ses publications audacieuses, car il leur souhaite même une bonne nuit toujours d’une manière particulière où il les ravit avec sa belle silhouette.

Un exemple est hier qu’il a partagé une histoire sur son compte Instagram officiel où il a posé devant la caméra pour enregistrer une petite vidéo montrant tout son corps dans un ensemble joli pyjama provocateur laissant beaucoup de viande à l’air libre.

Malheureusement, la vidéo a déjà été supprimée de leurs histoires, mais dans Show News, nous savons quand vous aimez voir ce beau modèle, nous avons donc capturé ce moment et l’avons partagé sur notre compte Instagram.

Cliquez ici pour regarder la vidéo d’Ana Cheri.

Il est à noter qu’Ana Cheri est aussi une femme d’affaires, ce qui pourrait probablement en surprendre plus d’une, mais la vérité est que la jeune femme d’affaires a décidé de profiter de tout un marché du fitness pour commencer à développer davantage sa propre entreprise et a trouvé un moyen d’attirer l’attention, étant peut-être la première étape pour commencer à se développer sur le marché.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

C’est ainsi qu’une fois les yeux rivés sur elle, elle a commencé à se promouvoir, élargissant ainsi son activité et à ce moment-là, l’opportunité lui a été offerte de lancer sa propre ligne de vêtements de sport qui s’adapte heureusement à tout type de corps.

En tant que mannequin, femme d’affaires, célébrité des médias sociaux et coach de fitness, Ana Cheri est également devenue youtubeuse et en fait, il y a quelques mois, elle a décidé d’ouvrir sa propre chaîne où elle partage des routines d’exercices, des conseils de beauté et plus encore.

Comme Joselyn Cano qui est aussi un modèle reconnu comme Ana Cheri Il a l’approbation du public pour partager tout type de contenu sur son compte Instagram officiel et aussi, tous deux ont des comptes sur la célèbre page OnlyFans, mais contrairement à Cheri, la belle Joselyn Cano a des frais d’abonnement pour ses fans. .

Comme Ana Cheri, il y a d’autres stars qui se sont aventurées dans le monde d’OnlyFans et il est très probable que vous connaissiez quelques noms:

Cardi B Noelia Suzy Cortez Bella Thorne Apolonia Lapiedra

Cela peut vous intéresser: la dentelle bleue! Ana Cheri montre ses vêtements et demande conseil aux fans