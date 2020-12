Ana Cheri détruit Lyna Pérez avec un micro maillot de bain! | Instagram

Les deux modèles américains Ana Cheri et Lyna Pérez ont des styles un peu différents mais tout aussi coquette, cependant il semble que la première ait dissous la jeune mannequin tout cela grâce à un maillot de bain plutôt minuscule comme ceux qu’elle porte habituellement.

Deux belles célébrités et stars des réseaux sociaux se font face, il est très facile pour les internautes de commencer immédiatement à faire des comparaisons entre les modèles, ce qui ne devrait pas être le cas par respect pour les dames, cependant c’est une pratique qui ne peut être évitée et cela arrive involontairement.

Ana Cheri Elle se caractérise par une carrière de coach de fitness, en plus d’être une femme d’affaires, mannequin et star d’Internet, elle compte actuellement sur son compte Instagram officiel environ 12 millions 500000 abonnés, qui, comme il est plus qu’évident, continuent d’augmenter.

Originaire d’Anaheim en Californie, aux États-Unis, Ana Cheri a actuellement 34 ans, a créé un empire en termes de carrière d’entraîneur, car elle propose non seulement des formations à ses followers, mais aussi des vêtements de sport qui faciliteront leurs routines d’entraînement. faire de l’exercice et ils seront plus à l’aise en plus d’être à la mode, il dispose également de compléments nutritionnels qu’il promeut constamment ainsi que d’autres de ses produits.

Le 28 août, il a partagé une vidéo dans laquelle il apparaît montrant l’un de ses plus petits maillots de bain, qu’il pourrait facilement surpasser Lyna Perez, ses charmes lui semblent assez serrés, et sa vidéo a la chanson de Harry Styles “Watermelon” en arrière-plan.

Bik post! Ni éhonté! Je veux que ces abdominaux augmentent à nouveau l’intensité de mes entraînements maintenant. Étiquetez un ami pour me motiver », a écrit Ana Cheri.

D’autre part, Lyna Pérez, connue sur Instagram sous le nom de Lynaritaa, compte respectivement 5 millions 900 mille followers, depuis qu’elle était très jeune elle voulait s’aventurer dans le monde du mannequinat, ce qu’elle a réussi à faire à l’âge de 18 ans, la jeune mannequin est originaire de Miami, en Floride. , États Unis.

Elle a eu l’opportunité d’apparaître dans le célèbre magazine lapin, où un nombre infini de mannequins sont lancés à la renommée, tout comme elle l’a fait, on pourrait dire que grâce à PlayBoy elle a réussi à faire sa carrière, bien qu’avec son compte Instagram là où elle est assez active, elle a tendance à ravir l’élève de ses fidèles avec sa jolie silhouette.

Lyna Perez Elle se caractérise par une silhouette élancée mais avec de grands charmes, ce qui a tendance à se montrer encore plus avec ses petits maillots de bain deux pièces, ce qui fascine ses fans, car ils la voient montrer des attributs aussi ronds.

Même si on sait peu de choses sur ce beau mannequin, il semble qu’elle adopte la même position que d’autres célébrités en révélant très peu sur sa personne afin de garder un œil sur elle et toutes les publications qu’elle fait sur Instagram.

Nous devrons sûrement être au courant de ses histoires Instagram, il est probable que c’est là qu’il révèle certains aspects de sa vie, car ceux-ci ont tendance à être supprimés 24 après leur publication, seules quelques personnes connaîtront les données qu’il décide de partager.

Il semblerait que Lyna Pérez soit venue piétiner sur les réseaux sociaux, elle est là pour rester et faire partie de la guilde des mannequins les plus importants aux États-Unis des réseaux sociaux, tout comme Demi Rose, Joselyn Cano, Anastasia Kvikto et Joselyn Cano qui malheureusement, elle a perdu la vie récemment, mais elle continue d’être l’un des modèles préférés du public.

