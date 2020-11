Ana Cheri et Anastasia Kvikto sont-elles en concurrence avec la même tenue? | Instagram

Deux incroyables modèles Instagram semblent se disputer pour savoir qui est le plus coquin que l’autre, Ana Cheri et Anastasia Kvikto Qui pourrait gagner?

Les comparaisons sur les réseaux sociaux entre certaines célébrités deviennent de plus en plus notoires, chaque jour que la technologie progresse, les internautes ont une plus grande facilité à gérer les programmes d’édition de photographies, il est donc plus facile de faire des comparaisons parallèles avec toutes sortes d’artistes et même les gens ordinaires, mais ce qui est le plus frappant, ce sont les modèles.

La popularité de Ana Cheri A l’instar du mannequin russe Anastasia Kvikto, il a réussi à se multiplier au fil des années, cependant depuis quelques mois leurs noms sont plus présents sur les réseaux sociaux, la raison? les deux ont tendance à publier des articles qui vont au-delà de la ligne sexy.

Cependant, c’est Ana Cheri qui ressent apparemment moins de douleur à montrer sa silhouette en raison des photographies constantes qui défilent sur son compte Instagram officiel, d’autre part. Anastasia Kvikto Elle a tendance à être un peu plus mesurée quand il s’agit de montrer sa peau, mais ses posts sont tout aussi intenses que ceux du beau mannequin américain.

Il y a deux semaines, Anastasia Kvikto a partagé une photo où elle porte une robe apparemment brune avec un col large, à tel point qu’elle tombe sur ses épaules, montrant un décolleté prononcé, grâce à ses charmes, elle ne s’est pas retrouvée au sol.

Ana Cheri a par contre décidé d’être un peu plus audacieuse, il y a quelques heures elle a partagé cette photo qui est rapidement devenue populaire parmi ses followers car, en plus de faire correspondre la couleur et le style de sa tenue Anastasia Kvikto (son vêtement tombe sur une épaule) a ajouté quelque chose de plus, Ana Cheri porte son vêtement complètement mouillé, ce qui attire immédiatement l’attention, c’est qu’il est évident qu’elle ne porte rien en dessous.

Il est évident que les deux sont très beaux et coquettes, il serait donc difficile de choisir un seul d’entre eux, malgré le fait que Ana Cheri Elle porte ses vêtements mouillés, elle n’apparaît pas complète sur la photo, quant au mannequin russe, elle s’apprécie un peu plus.

Ana Cheri a actuellement 34 ans, elle est mariée de ce que nous avons vu elle vit extrêmement heureuse, en plus d’être mannequin elle est aussi youtuber, influenceuse, fitness de canapé et femme d’affaires, elle est un excellent exemple pour d’autres personnalités d’Instagram où elle a environ 12 ans. millions 500 mille adeptes.

Nous l’avons vue à plusieurs reprises partager une partie de ses exercices et routines alimentaires que vous pourriez aussi faire, un plus pour elle selon certains internautes, c’est le fait qu’elle dispose d’une page OnlyFans, donc montrer sa peau est un point fort. pour elle.

D’autre part, Anastasia Kvikto compte 11 millions 800 mille followers sur Instagram, on sait peu de choses sur sa vie personnelle car comme les autres célébrités, elle est généralement assez jalouse quand il s’agit de sa vie.

Elle est également connue sous le nom de “La Russe Kim Kardashian”, bien que ce terme qu’elle n’aime pas beaucoup, car elle prétend n’avoir aucune ressemblance avec la femme d’affaires et mondaine, mais avec qui elle a le plus de ressemblance est Demi Rose, sur plusieurs photos, ils ressemblent à deux jumeaux .

Kvikto a actuellement 26 ans et vit à Los Angeles depuis qu’elle était adolescente, elle a déménagé aux États-Unis pour réaliser son désir de devenir un modèle reconnu, mais au début elle a eu certaines complications dues à ses grandes courbes.

