Ana Cheri retire son maillot de bain! montrer vos hanches | Instagram

Le modèle américain Ana Cheri a réussi à retomber amoureux de ses millions d’abonnés après avoir mis en ligne une vidéo il y a un jour où il se vantait de son Maillot de bain en deux pièces, mais ce qui a le plus retenu l’attention à voir, c’est le fait qu’il l’a abaissé un peu pour montrer ses hanches.

Ana Cheri est devenue extrêmement populaire tout au long de ces mois, même si depuis quelques années elle était déjà sur les réseaux sociaux, ce sont les derniers mois où nous en avons appris un peu plus sur elle, et aussi dans lesquels les médias de communication ont été conscients de leurs moindres mouvements le mannequin est aujourd’hui l’une des célébrités dont il est essentiel d’écrire sur leurs activités quotidiennes.

Ce qui donne un plus à la beauté et à la sculpture d’Ana Cheri, c’est qu’elle n’est pas un simple mannequin, elle est également devenue une youtubeuse, une femme d’affaires et une coach fitness, c’est pourquoi tant de médias ont voulu en savoir un peu plus sur elle. , mais surtout pour montrer sa belle silhouette, qu’elle tient au courant grâce à l’exercice qu’elle fait constamment ainsi qu’à son alimentation.

Il convient de noter que malgré un régime alimentaire peut-être un peu strict Ana Cheri Elle sait très bien savourer les délicieux plats et snacks qu’elle peut consommer, elle a partagé quelques recettes pour ses followers à plusieurs reprises sur son propre compte Instagram.

Dans sa vidéo la plus récente, Ana Cheri semble marcher vers la caméra, de manière “décontractée”, même si en réalité elle se trémousse un peu comme elle est comme un flirt, quand elle arrive à la caméra, elle commence à montrer certaines parties du maillot de bain, le la tige est croisée donc ses charmes sont bien visibles.

En bas, elle porte une pièce qui atteint sa taille, ou qui enlève un peu de sa silhouette stylisée, avant que cette Ana Cheri ne l’abaisse à ses hanches et vante un petite taille et de belles hanches, plus tard elle se retourne et on voit que la pièce du bas se perd parmi ses charmes, excitée elle commence à marcher vers la plage.

Body Check Si vous voulez que cela fonctionne. Consultez ma bio pour en savoir plus. Passez un bon week-end, parlez-vous dans mon OF », a écrit Ana Cheri.

La publication a eu une réaction immédiate de ses fans qui sont toujours à l’écoute d’elle et de tout le contenu qu’elle partage, contrairement aux autres mannequins. Ana Cheri Elle a une façon d’agir très cool, elle est assez indépendante et on pourrait dire qu’elle fait ce qu’elle veut, ce ne serait pas une surprise que c’est précisément pour cela que plusieurs entreprises souhaitent travailler avec elle pour promouvoir leurs articles ou produits.

Il faut noter que puisqu’elle est aussi une grande femme d’affaires, elle a aussi choisi d’être elle-même (comme d’autres personnalités) en étant son propre mannequin principal, tout comme Kylie Jenner avec ses cosmétiques ou Noelia avec ses vêtements Noelicious .

Ana Cheri a réussi à se démarquer parmi le monde des réseaux sociaux qui est entouré de millions de personnes qui souhaitent à tout moment avoir de plus en plus de followers, de sorte que justement certaines entreprises veulent collaborer avec elles et les payer, comme cela s’est produit avec un certain syndicat de modèles et célébrités de la musique ou du cinéma.

