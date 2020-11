Ana Cheri se balance dans un micro maillot de bain vert Une reine! | instagram

Le modèle hypnotisant Ana Cheri Une fois, elle a fait plus que soupirer de la part de ses millions de followers lorsqu’elle a posé depuis une plage paradisiaque comme elle sait le faire, attirant l’attention des utilisateurs du réseau social Instagram.

Jour après jour, Ana Cheri a montré pourquoi elle est l’une des mannequins préférées des internautes et ce grâce à ses incroyables publications sur son compte Instagram officiel et sur d’autres réseaux sociaux où la femme d’affaires a également gagné l’amour de ses followers.

Surtout avec l’une de ses dernières publications où il semble porter et bien sûr montrer sa silhouette élancée et sculpturale tout en portant un minuscule maillot de bain deux pièces en vert.

Le maillot de bain dont nous parlons Ana Cheri Il est composé de deux pièces, dont le haut est comme un chemisier à manches tombantes et trois-quarts, tandis qu’en bas, elle portait un minuscule bikini assorti à sa tenue, révélant ses charmes à la perfection. arrière.

Et est-ce fière de sa silhouette? Ana Cheri n’a pas peur de montrer ses courbes constamment, mais cela le fait dans un double but, car elle fait souvent la promotion de son incroyable page OnlyFans où vous trouverez sûrement beaucoup plus de contenu de niveau supérieur que celui qu’il partage habituellement sur son compte Instagram officiel.

Je t’aime bébé #maldives ne ressemble à aucun autre endroit où je suis allé auparavant. @projectfomo @ resortlife.travel @coco_resorts, @benmoreland et moi tenons à vous remercier pour cette opportunité unique “, a écrit Cheri dans le post.

Cliquez ici pour voir le message d’Ana Cheri.

Nul doute qu’elle est l’une des mannequins les plus reconnues en tant que célébrités sur les réseaux sociaux et ce non seulement pour le fait de télécharger des photos mais aussi parce qu’Ana Cheri, comme d’autres personnalités, a d’autres activités en plus de poser pour la caméra.

Comme prévu, cette publication, qui a été partagée le 26 septembre, compte à ce jour plus de 200 000 reproductions et d’innombrables commentaires de ses adeptes fascinés par sa beauté.

Il est à noter qu’Ana Cheri est aussi une femme d’affaires, puisqu’elle a une ligne de vêtements de sport dont elle se vante et se modèle elle-même, s’adapte à tout type de corps, que nous avons vu dans l’une de ses dernières vidéos.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Et comme si cela ne suffisait pas, la femme de Ben Moreland, qui est entraîneur de fitness, pourrait également avoir une ligne de poudre de protéines qui aidera sûrement vos muscles à se développer beaucoup plus et mieux au fur et à mesure que vous vous entraînez et en fait, il existe plusieurs recommandations. que le beau modèle fait dans certaines de ses photographies.

Il ne fait aucun doute qu’à 34 ans, elle est tout aussi populaire que les autres jeunes filles, car son grand esprit d’entreprise et les photographies dans les vidéos sont très applaudis par les utilisateurs qui la suivent sur les réseaux sociaux pour le moment. Il y a plusieurs années.

Malgré le peu de temps qu’il s’est aventuré sur le réseau social Instagram en très peu de temps, il est devenu un bon nombre de followers qui continuent d’être choyés par Ana Cheri, qui entre chaque publication et une autre parvient à la surpasser dans une question de montrer une grande partie de ses charmes et flirt. .

Quelque chose de très bon Cheri est que tout au long de ses deux mille publications, vous pouvez trouver plusieurs conseils pour manger et faire de l’exercice, en plus de sa silhouette dans des vêtements serrés, qui provient principalement de sa propre ligne, car comme nous l’avons mentionné précédemment, en tant que femme d’affaires, elle a décidé de lancer des vêtements de sport qui s’adaptent à tout type de sain d’esprit.

Et bien que malheureusement on ne sache pas grand-chose sur sa vie personnelle sur les pages Web car, comme d’autres mannequins célèbres, Ana Cheri est un peu réservée, cependant, elle est venue montrer un peu sa vie dans ses vidéos qu’elle publie sur sa chaîne YouTube. .

Cela peut vous intéresser: Ana Cheri retire son maillot de bain! pour montrer vos hanches