Le modèle et coach fitness bien connu Ana Cheri Il a montré ses charmes avant presque entièrement depuis la plage, laissant très peu de place à l’imagination et bien sûr, créant des soupirs parmi ses millions d’adeptes.

La mannequin américaine Ana Cheri a de nouveau surpris ses millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel, où elle les a remplis de soupirs à travers ses histoires.

Il ne fait aucun doute que le modèle renommé et la forte concurrence d’autres célébrités et personnalités d’Internet, est devenue l’une des femmes qui a le plus captivé ses followers et cette fois, elle l’a fait à travers un grand 3scot3 de la plage montrant une grande partie de son p3chonality.

Alors qu’elle était sur une plage de péché en raison de l’endroit paradisiaque dans lequel la belle femme d’affaires a tenu sa séance et a partagé à travers ses histoires des coulisses qui ont fait sensation.

Et est-ce que Ana Cheri Au fil du temps, il s’est caractérisé par le partage de contenus vraiment coquin, et a même tendance à aller un peu au-delà de la censure, il semble viser à s’améliorer avec chacune de ses publications.

C’est ainsi qu’Ana Cheri a de nouveau fait plus que soupirer à ses followers après avoir publié cette vidéo intéressante où son maillot de bain doré ne couvrait apparemment pas tous ses charmes.

Il se peut que pour certaines personnes, il soit très courant de voir la belle mannequin porter ce type de vêtement pour profiter de la mer ou de la piscine, cependant, il semble qu’Ana Cheri trouve une façon ingénieuse et nouvelle de capter l’attention de ses millions de suiveurs.

Ana Cheri est actuellement l’une des mannequins les plus reconnues dans tout le pays et probablement dans d’autres régions du monde, elle est peut-être une candidate sérieuse pour d’autres personnalités de l’environnement.

En fait, il y a quelques jours, ici à Show News, nous vous montrons également une vidéo où la belle influenceuse apparaît montrant son maillot de bain doré avec des paillettes, et bien sûr la caractéristique qui ressort le plus est qu’il ne couvre pas beaucoup de ses charmes, ce qui s’est passé dans cette publication dont nous parlons aujourd’hui.

Il est important de mentionner que Ana Cheri Elle a eu l’occasion de collaborer avec de grandes entreprises pour promouvoir les produits et services de marques bien connues sur son compte Instagram officiel, y compris les vêtements de sport, la nourriture et tout ce qui touche au fitness puisque ce marché est vraiment important pour elle, depuis on pourrait dire que son image est entourée de ce concept.

En effet, profitant désormais de ce large marché, elle a décidé de se lancer également en tant que femme d’affaires, et en plus d’être une youtubeuse, elle compte actuellement un peu plus de 89 mille abonnés sur sa chaîne, même si elle n’a que 53 vidéos, donc ses millions de followers sont à l’affût. pour connaître quelques astuces, et c’est que bien qu’elle se spécialise dans le fitness, c’est aussi une femme vaniteuse qui aime se maquiller et partager certaines astuces pour avoir un visage impeccable, par exemple.

Comme si cela ne suffisait pas, son nom fait partie d’une longue liste de personnes qui ont décidé de lancer du contenu exclusif, cette nouvelle «mode» de Seuls les fans, puisque ces derniers mois, il est devenu un phénomène mondial qui, bien qu’il ait eu le temps, n’a été catapulté que récemment.

