Au milieu de diverses rumeurs circulant sur la relation de Ben Affleck et Ana de ArmasApparemment, le couple prépare tout pour faire son grand pas, il a récemment été annoncé que les célèbres amoureux vivaient déjà ensemble, ceci après que l’actrice l’a vendue en Californie.

Ben Affleck et l’une des jeunes actrices à la mode à Hollywood, Ana de Armas, a franchi une nouvelle étape dans leur relation, malgré les polémiques qui indiquaient une rupture entre le couple.

Cependant, de nouveaux rapports contredisent les théories présumées, Ben et Ana se retrouveraient plus unis que jamais et maintenant ils partagent même un “nid d’amour”, ceci après avoir souligné, le protagoniste de films comme “Pas le temps de mourir!” Elle déménagera avec tout et valises dans la maison de son copain à Los Angeles après avoir mis leur maison, située à Venise, en vente, disent-ils.

Apparemment, les cloches du mariage sonnent de plus en plus fort chez l’interprète du légendaire “Homme chauve-souris“et l’histrionique Ana de Armas, maintenant ils vont vivre ensemble dans la même maison et peut-être à un moment donné ils annonceront une date de leur union ou peut-être, soudain, ils surprendront tout le monde entrant dans une église.

Ce qui ne peut certainement pas passer inaperçu, c’est à quelle vitesse Affleck et De Armas ont pris leur relation depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble après s’être rencontrés sur le tournage du film “Deep Water”.

Les choses avancent très vite et il ne fallut que deux mois avant qu’ils ne fassent connaître le projet supposé de Ben d’épouser l’artiste d’origine cubaine et parlent même de fonder une famille.

Ce sont des personnes proches qui auraient révélé qu’Ana et Ben étaient ensemble et plus heureux que jamais «Leur relation est toujours forte».

Selon certaines sources qui ont partagé des détails avec un média bien connu, ils soulignent qu’Affleck et Armas, 32 ans, “semblent super”, ajoute-t-il également:

Ils semblent tous très heureux. Ana a voyagé, donc elle n’a pas vu les enfants de Ben depuis un moment.

“Elle a une grande influence dans sa vie”

La source a poursuivi et laissé entendre que les deux entretiennent une excellente relation et apparemment ils se complètent très bien:

Il la fait rire et elle a une énorme influence. Ils rendent visite à sa famille en toute sécurité et il travaille pour s’assurer qu’il est en bonne santé et présent pour sa famille. Sa priorité sera toujours ses enfants et faire ce travail.

Pendant environ 8 mois que le couple a joué dans une romance qui n’a pas été exempte de hauts et de bas supposés, cela après ces derniers mois, ils n’auraient joué dans aucune image ensemble, ont-ils souligné, chacun se concentrant pendant quelques instants sur d’autres. aspects extérieurs à votre relation.

Désormais, les différentes controverses seraient laissées pour compte entre l’un des couples de l’industrie cinématographique internationale qui ont donné plus à parler pendant les jours de confinement dus à la pandémie.

Le personnage rappelé du “Chevalier de la nuit”, Ben Affleck jouerait dans son deuxième mariage, le premier était avec l’actrice Jennifer Garner avec qui il s’est marié en 2005, le mariage n’a duré que 10 ans au cours desquels il a produit ses trois enfants: Violet Anne Affleck, Seraphina Rose Elizabeth et Samuel Garner Affleck.

Affleck et Garner étaient autrefois considérés comme l’un des couples les plus établis de l’industrie hollywoodienne, cependant, le bonheur disparaissait de leurs mains après les problèmes de dépendance que l’acteur de 47 ans a traversés.

C’est l’actrice elle-même qui a également révélé que les raisons de leur séparation étaient dues à une étape difficile qui n’était un secret pour personne, Ben est tombé dans les griffes de l’alcoolisme, mais développerait également une dépendance excessive au jeu, Jennifer Garner décrirait que de plus, «son ex-mari n’était pas un mari actuel puisqu’il était toujours loin de chez lui».