Anabelle?, Lizbeth Rodríguez fait trembler Tiktok avec son costume | Instagram

La belle membre de Barack l’expérience, Lizbeth Rodríguez a pris son rôle dans le programme très au sérieux et s’est habillée dans le plus pur style Anabelle pour laisser Tiktok et tous les internautes nerveux.

Les adeptes de Lizbeth Rodriguez Ils se sont souvenus de la terrible Anabelle quand ils ont vu le youtuber déguisé en poupée noire, oui un de ceux qui emportent le sommeil.

La youtubeuse en a profité pour se déguiser pour le rituel de Barak et a enregistré une vidéo pour Tiktok dans laquelle Lizbeth Rodríguez en laissera vraiment certains sans dormir ce soir.

Cela peut vous intéresser: sont-ils en couple? Lizbeth Rodríguez et Celia Lora disent qu’il y a eu un baiser

L’ancienne Badabun a fait ressortir le plus sombre d’elle-même pour personnifier la poupée et vêtue d’une longue et élégante robe noire avec une grande ceinture, une énorme tresse sombre et des lèvres très sombres, en accord avec le thème.

Dans la vidéo partagée sur TIC Tac On peut voir Lizbeth Rodríguez bouger comme une poupée que vous ne voulez pas rencontrer, avec des mouvements très lents et un regard mystérieux.

La belle ex-fille Badabun a également été vue dans ses histoires Instagram avec ledit costume, puisqu’elle l’a utilisé dans le programme de Barak l’expérience et selon partagé, elle était prête pour le rituel.

Ce programme montre divers youtubers faisant des choses qui peuvent provoquer le paranormal pendant 24 heures, des choses comme des rituels, comme assister à leurs propres funérailles, jouer à des planches de ouija et autres font partie des activités de ces célébrités.

Lizbeth Rodríguez a noué une amitié très étroite avec Celia Lora pendant cette période, dans laquelle même les partisans des deux ont décidé de les lier de manière romantique et espèrent qu’ils agissent en couple. Ils se sont même déjà embrassés dans la cabine de BarakLiz a partagé que cela venait de se passer et que ce n’était pas de sa faute si cela n’avait pas été bien enregistré. Pendant ce temps, ses adeptes demandent qu’il soit répété et l’image est claire.

Les deux célébrités ont montré leur affection l’une pour l’autre pendant le programme, en particulier lorsqu’elles ont dû dire quelques mots lors de leurs funérailles, les influenceurs sont vraiment devenus romantiques et il semblait qu’ils étaient des amis de longue date; Est-ce juste le début de quelque chose de plus intense?

Concernant l’expérience de Barak, Lizbeth Rodriguez assure qu’il a ressenti des choses que jamais auparavant; Elle a même récemment écrit un tweet demandant à ceux qui sont croyants de prier pour elle.

Sur Instagram, la célèbre youtubeuse avait déjà commencé à fêter l’arrivée de ce 31 octobre car elle avait déjà partagé quelques photos dans lesquelles elle prendrait vraiment le sommeil de n’importe qui et dans lesquelles elle a vraiment l’air méconnaissable.

Dans ces photographies, vous pouvez voir Lizbeth Rodriguez Avec une perruque légère, qui lui donne la touche d’être une femme des temps très anciens et une robe qui la fait ressembler à une âme perdue, son visage pâle et ses pupilles lui donnent une touche vraiment fascinante. Décidément, la youtubeuse et actrice sait quand sacrifier la beauté pour le personnage et dans ce cas, ce fut un succès.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Aujourd’hui commence une mystérieuse aventure paranormale!. Êtes-vous prêt?, A-t-il écrit dans l’une des images.

Ces images ont été partagées il y a une semaine et ont dépassé les 48 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Une autre image que ses fans ont également beaucoup appréciée est celle qu’elle a actuellement dans le profil dans laquelle elle peut être vue assez pâle avec des noirs très sombres, une robe noire séduisante et une rose assortie.